Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: rate da 230 euro anche a settembre con anticipo zero

Lancia ha rinnovato la promozione dedicata alla Lancia Ypsilon Alberta Ferretti in edizione speciale fino al 30 settembre 2022. Questa permette di acquistarla, con motore Firefly ibrido da 70 CV, al prezzo scontato di 14.550 euro anziché 16.350 euro (prezzo di listino di 19.150 euro con IPT e contributo PFU esclusi) sfruttando il finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank.

Entrando più nello specifico, il finanziamento prevede anticipo zero, 48 rate mensili di 230,50 euro (con incluse le spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale residua di 7471,20 euro (valore futuro garantito).

Lancia Ypsilon Alberta Ferretti: la special edition è disponibile in promo anche a settembre

L’importo totale del credito è di 15.159,83 euro (che include il servizio identicode di 235 euro, la Polizza Pneumatici di 33,83 euro, le spese istruttoria di 325 euro e i bolli di 16 euro), gli interessi di 3207,37 euro, le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, l’importo totale dovuto di 18.547,20 euro (escluso anticipo), il TAN fisso del 6,85% e il TAEG del 9,11%.

L’offerta permette di percorrere fino a un massimo di 45.000 km. In caso di superamento, bisognerà pagare 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso in fase di restituzione del veicolo alla scadenza del contratto. Da precisare che la promo è disponibile soltanto presso le concessionarie Lancia aderenti all’iniziativa ed è salvo approvazione da parte di FCA Bank.

La Lancia Ypsilon Alberta Ferretti viene proposta come il motore benzina Firefly a tre cilindri in linea da 1 litro con tecnologia mild hybrid che sviluppa 70 CV di potenza a 6000 g/min e 92 Nm di coppia massima a 3500 g/min. Accanto troviamo un cambio manuale a 6 marce e la trazione anteriore.

Lancia sostiene che la vettura impiega 14,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 163 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 90 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dalla versione speciale

L’edizione speciale Alberta Ferretti propone di serie sensori di parcheggio, climatizzatore manuale con filtro antipolvere, servosterzo, cerchi in lega da 15”, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, sistema di infotainment Uconnect, alzacristalli elettrici anteriori, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, comandi radio al volante, volante in pelle con regolazione in altezza e profondità, sedili in tessuto, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore con schienale scoppiato 50/50, terminale di scarico cromato, correttore assetto fari, fendinebbia e kit riparazione pneumatici Fix & Go.

Non mancano cinture di sicurezza con pretensionatori, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, ABS e EBD, airbag lato guidatore e lato passeggero, controllo elettronico della stabilità, sistema di assistenza alla partenza in salita, supporto Apple CarPlay e Android Auto, connettività Bluetooth, Radio DAB, sistema di assistenza alla partenza in salita, poggiatesta posteriori, cinture di sicurezza con pretensionatori ed esclusiva colazione esterna Grigio Alberta Ferretti creata appositamente per lei.