Opel Corsa-e: ecco come è possibile noleggiarla con Free2Move Lease

Ancora per poche ore (fino al 31 agosto 2022) è possibile noleggiare a lungo termine tramite Free2Move Lease la nuova Opel Corsa-e 100% elettrica in allestimento Elegance e con motore da 136 CV pagando 289 euro al mese per 35 mesi (IVA inclusa).

In particolare, la promozione prevede una durata di 36 mesi, una percorrenza massima di 30.000 km e un anticipo di 11.757 euro (con IVA inclusa e primo canone mensile). L’esempio è stato calcolato sulla provincia di Milano, è accessibile anche con permuta ed è salvo approvazione da parte di Opel Financial Services.

Opel Corsa-e: scopriamo tutti i dettagli sull’offerta di noleggio a lungo termine

Naturalmente, il canone mensile include una serie di servizi per guidare con tranquillità la city car a zero emissioni. Tra questi abbiamo manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, copertura assicurativa RCA, garanzia infortunio conducente, polizza incendio e furto, garanzia Kasko, tassa di proprietà, tutela legale e gestione sinistri e multe.

L’Opel Corsa-e Elegance viene fornita con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. Accanto c’è una batteria da 50 kWh che garantisce fino a 359 km di autonomia con una singola ricarica.

Quest’ultima impiega soli 30 minuti per raggiungere l’80% usando una stazione di ricarica rapida da 100 kW, in 55 minuti utilizzando una stazione DC da 50 kW, in 5 ore e 15 minuti con una wallbox trifase da 11 kW o in 7 ore e 30 minuti con una monofase da 7,4 kW (fino al 100%). Per quanto riguarda le prestazioni, lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 8,7 secondi mentre la velocità massima è di 150 km/h.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Elegance

L’allestimento Elegance propone di serie climatizzatore elettronico monzona, cruise control, sistema di assistenza alla partenza in salita, quadro strumenti digitale da 7 pollici, alzacristalli elettrici posteriori servoassistiti, cerchi in lega da 16”, kit riparazione pneumatici, fanali posteriori alogeni, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili e con calotte nere, spoiler posteriore integrato, tetto in tinta con la carrozzeria, caricatore monofase da 7,4 kW, cavo di ricarica trifase da 22 kW, cavo per la ricarica domestica da 1,8 kW, comandi radio al volante, console centrale con bracciolo e vano portaoggetti, doppio portabicchiere anteriore, sedile guidatore e passeggero con regolazione a sei vie e sedile posteriore ripiegabile asimmetricamente 60/40.

Non mancano sedili comfort in tessuto/vinile, tasche portadocumenti dietro lo schienale dei sedili anteriori, volante in pelle con fondo piatto, inserti cromati e comandi integrati, ABS, disattivazione airbag lato passeggero, sistema di mantenimento della corsia di marcia, limitatore di velocità, predisposizione ISOFIX per sedili posteriori, riconoscimento dei cartelli stradali, rilevatore di stanchezza conducente, freno di stazionamento elettrico, vari airbag, frenata automatica di emergenza con riconoscimento di auto e pedoni, sistema Keyless Start, sistema di infotainment Multimedia con display touch da 7 pollici, impianto audio con sei altoparlanti, supporto Apple CarPlay e Android Auto, porta USB, radio DAB, servizi Opel Connect, accensione automatica dei fari, fari Eco LED con DRL a LED, sensore pioggia e specchietto retrovisore interno elettrocromatico.