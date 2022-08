Citroën C5 Aircross: ecco l’offerta di noleggio a lungo termine a 370 euro al mese

Ancora per poche ore è possibile sfruttare l’offerta di noleggio a lungo termine proposta da Free2Move Lease per mettersi al volante della nuova Citroën C5 Aircross in allestimento Feel Pack e con motore diesel da 130 CV pagando 370 euro al mese (IVA inclusa).

La promo prevede una durata di 36 mesi, una percorrenza massima di 45.000 km e un primo canone pari a 7609 euro (IVA inclusa). Ovviamente, la promozione comprende una serie di servizi per guidare con tranquillità il nuovo restyling del SUV. Tra questi abbiamo polizza incendio e furto, tassa di proprietà, copertura assicurativa RCA, vettura sostitutiva in caso di guasto, assistenza stradale h24 e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Citroën C5 Aircross: Free2Move Lease permette di noleggiare a lungo termine il SUV

L’offerta è stata calcolata sulla provincia di Milano, è soggetta a limitazioni territoriali che saranno dettagliate presso la concessionaria Citroën scelta, è accessibile anche con permuta ed è salvo approvazione da parte di PSA Renting Italia S.p.A.

Sotto il cofano della Citroën C5 Aircross Feel Pack è presente il motore diesel BlueHDi 130 S&S a quattro cilindri in linea da 1.5 litri che sviluppa 130 CV di potenza a 3750 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato a un cambio manuale a 6 marce e alla trazione anteriore.

Citroën afferma che il SUV impiega 10,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 189 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,6 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 121 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Feel Pack

L’allestimento Feel Pack propone di serie autoradio, connettività Bluetooth, climatizzatore automatico bizona, quadro strumenti digitale da 12 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, retrocamera con visione a 180°, servosterzo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, accensione automatica dei fari, cerchi in lega Pulsar da 18”, correttore assetto fari, fari anteriori a LED, fanali posteriori a LED con effetto 3D, DRL a LED, indicatori di direzione a LED, kit riparazione pneumatici, Pack Color Glossy Black, piastra di protezione anteriore in alluminio, profili passaruota nero matt, specchietti retrovisori esterni ripiegabili e riscaldabili elettricamente, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, impianto di scarico cromato, tergicristallo automatico con sensore pioggia e funzione Magic Wash, tergilunotto, vetri posteriori oscurati, indicatore temperatura esterna, presa da 12V sulla console centrale e nel vano bagagli, specchietto retrovisore interno fotocromatico e sedile conducente con regolazione lombare.

Non mancano sedili Advanced Comfort, sedili anteriori regolabili in altezza, sedili posteriori indipendenti, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili, volante in pelle regolabile in altezza e profondità e con comandi integrati, ABS, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata con telecomando, sistema ISOFIX per i sedili anteriori e per quello del passeggino anteriore, sistema Keyless Entry & Start, cinture di sicurezza con pretensionatore, sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, freno di stazionamento elettrico, vari airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori sequenziali con funzione antipizzicamento, controllo elettronico della stabilità e della trazione, interni in tessuto/TEP, due porte USB sulla console centrale e una in seconda fila, display touch da 8 pollici per il sistema di infotainment, radio DAB e Safety Pack 4 che comprende Coffee Break Alert, allerta rischio previsione, regolatore/limitatore di velocità, riconoscimento dei cartelli stradali, Active Safety Brake con funzione video e Active Lane Departure Warning System.