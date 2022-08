Peugeot 308: rate da 299 euro al mese fino al 31 agosto

Ancora per pochi giorni (fino al 31 agosto 2022) è possibile sfruttare il finanziamento I-Move Avantage per acquistare in promozione la nuova Peugeot 308 in allestimento Allure Pack e con motore diesel da 130 CV al prezzo scontato di 30.500 euro anziché 31.500 euro (prezzo di listino di 33.500 euro con IVA e messa su strada incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi).

In particolare, l’offerta prevede un anticipo di 7954 euro, 35 rate mensili da 299 euro e una rata finale di 16.722,50 euro (valore futuro garantito). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 57,24 euro, le spese della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensile di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 22.546,29 euro, quello totale dovuto di 27.244,74 euro, gli interessi di 4165,21 euro, il TAN fisso del 6,99% e il TAEG dell’8,26%.

Peugeot 308: la nuova generazione è in promozione anche ad agosto

L’offerta è rivolta soltanto ai clienti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 45.000 km, non è cumulabile con altre iniziative in corso, è soggetta ad approvazione da parte di Banca PSA Italia ed è valida soltanto presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa.

La Peugeot 308 Allure Pack oggetto della promozione viene fornita con il motore diesel BlueHDi 130 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri che sviluppa 130 CV di potenza a 3750 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Accanto troviamo un cambio automatico a 8 rapporti e la trazione anteriore.

Il marchio di Stellantis sostiene che la vettura impiega 10,6 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 207 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,2 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 96 g/km.

La dotazione compresa di serie nell’allestimento Allure Pack

La dotazione di serie prevista dall’allestimento Allure Pack prevede cerchi in lega Halong da 17”, fanali posteriori a LED, fari anteriori e DRL a LED ad artiglio, kit gonfiaggio pneumatici, High Beam Assist, climatizzatore automatico bizona, due porte USB posteriori, sistema Air Quality, bocchette d’areazione posteriori, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, griglia frontale con inserti cromati, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, sistema Visiopark con retrocamera a 180°, correttore assetto fari, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, poggiagomiti centrale, palette al volante, interni in tessuto/TEP, caricatore wireless per smartphone compatibili, terminali di scarico cromati, tergilunotto e specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e con regolazione elettrica, funzione riscaldamento e indicatori di direzione a LED integrati.

Non mancano Peugeot i-Cockpit, display head-up da 10 pollici, cruise control adattivo con funzione Stop & Go, Driver Attention Alert, sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello del passeggero anteriore, ABS + AFU, panca posteriore ribaltabile 2/3 – 1/3, volante in pelle multifunzione con regolazione in altezza e profondità, chiusura centralizzata, controllo elettronico della trazione e della stabilità, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori sequenziali con funzione antipizzicamento, sistema di infotainment Peugeot Connect, vari airbag, impianto audio con sei altoparlanti, display touch centrale da 10 pollici, radio DAB, Distance Alert, sistema Keyless Access & Start, frenata di emergenza autonoma, riconoscimento esteso di cartelli stradali, Active Safety Brake, freno di stazionamento elettrico, volante in pelle multifunzione con regolazione in altezza e profondità, specchietto retrovisore interno senza cornice, cinture di sicurezza con pretensionatori, chiusura centralizzata, Active Lane DEparture Warning, presa anteriore da 12V, selettore modalità di guida, sedile conducente e passeggero regolabile in altezza, accensione automatica dei proiettori e dei tergicristalli e impianto audio con sei altoparlanti.