Citroën C5 X: l’ammiraglia può essere noleggiata a 400 euro al mese con tutto incluso

Anche l’ammiraglia Citroën C5 X può essere noleggiata a lungo termine entro il 31 agosto 2022 grazie alla promo di Free2Move Lease nella versione Feel Pack e con motore benzina da 130 CV.

In particolare, l’offerta prevede una durata di 36 mesi, la possibilità di percorrere fino a un massimo di 45.000 km, un primo canone pari a 9266 euro (IVA inclusa) e 35 canoni mensili da 400 euro (IVA inclusa).

Citroën C5 X: ecco come noleggiare a lungo termine la vettura tramite Free2Move Lease

Naturalmente, l’offerta Free2Move Lease comprende una serie di servizi per guidare con tranquillità la C5 X. Tra questi abbiamo assistenza stradale H24, tassa di proprietà, polizza incendio e furto, copertura assicurativa RCA, vettura sostitutiva in caso di guasto e manutenzione ordinaria e straordinaria.

La promo è stata calcolata sulla provincia di Milano, è soggetta a limitazioni territoriali che saranno dettagliate presso la concessionaria Citroën scelta, è accessibile anche con permuta ed è salvo approvazione da parte di PSA Renting Italia S.p.A.

La Citroën C5 X Feel Pack oggetto della promozione viene fornita con il motore benzina PureTech 130 a tre cilindri in linea da 1.2 litri in grado di erogare 130 CV di potenza a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Accanto troviamo un cambio automatico a 8 rapporti e la trazione anteriore.

La casa automobilistica francese afferma che la vettura impiega 10,3 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 210 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è di 5,3 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 120 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Feel Pack

L’allestimento Feel Pack prevede di serie fanali posteriori a LED, retrocamera, porta USB Type-C anteriore e posteriore, tergicristallo automatico, sensore pioggia, tetto in tinta con la carrozzeria, bracciolo centrale/posteriore, fari anteriori a LED con firma luminosa a V, accensione automatica dei fari, cerchi in lega Aero X da 19”, Radio DAB, servosterzo, impianto audio con otto altoparlanti, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, correttore assetto fari, fendinebbia confezione cornering light, panchetta posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, kit riparazione pneumatici, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, vetri posteriori oscurati, display touch da 10 pollici, climatizzatore automatico bizona, quadro strumenti digitale da 7 pollici e specchietti retrovisori esterni elettrici e ripiegabili elettricamente con luci di ingresso e calotte in Glossy Black.

Non mancano sospensioni Citroën Advanced Comfort, cinture di sicurezza con pretensionatori, riconoscimento dei cartelli stradali, regolatore/limitatore di velocità, sistema di superamento involontario della linea di carreggiata, ABS, chiusura centralizzata, controllo elettronico della trazione e della stabilità, sistema Keyless Access & Start, sedile conducente con regolazione lombare manuale e in altezza, volante in pelle con comandi integrati e regolazione in altezza e profondità, selettore modalità di guida, chiusura centralizzata, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, Driver Attention Alert, connettività Bluetooth, presa da 12V, sistema di assistenza alla partenza in sanità, vari airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Citroën Connect Box, High Beam Assist, Citroën Connect NAV, controllo elettronico della trazione e della stabilità e funzione mirrorscreen wireless.