Citroën C3: ecco l’offerta di noleggio a lungo termine a 250 euro al mese

Fino al 31 agosto 2022 è possibile sfruttare l’offerta di noleggio a lungo termine di Free2Move Lease per guidare la Citroën C3 in allestimento Feel e con motore benzina da 83 CV pagando 250 euro al mese (IVA inclusa).

In particolare, l’offerta prevede una durata di 36 mesi e la possibilità di percorrere fino a un massimo di 45.000 km. Inoltre, prevede un primo canone pari a 4235 euro e 35 canoni mensili da 250 euro.

Citroën C3: Free2Move Lease propone a noleggio la famosa city car

Ovviamente, la promozione comprende una serie di servizi per guidare con tranquillità la vettura. Tra questi abbiamo copertura assicurativa RCA, antifurto con polizza incendio e furto, tassa di proprietà, vettura sostitutiva in caso di guasto, manutenzione ordinaria e straordinaria e assistenza stradale H24.

Da precisare che l’offerta è stata calcolata sulla provincia di Milano, è soggetta a limitazioni territoriali che saranno dettagliate presso la concessionaria Citroën scelta, è accessibile anche con permuta, è salvo approvazione da parte di PSA Renting Italia S.p.A. ed è valida solo per contratti stipulati entro il 31 agosto 2022.

La Citroën C3 Feel dispone del motore benzina PureTech 83 a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare 83 CV di potenza a 5750 g/min e 110 Nm di coppia massima a 3000 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 marce.

Citroën sostiene che la vettura impiega 13 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 169 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,2 l/100 km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 117 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Feel

L’allestimento Feel propone di serie climatizzatore manuale, sistema di assistenza alla partenza in salita, servosterzo, regolatore/limitatore di velocità, connessione dati, alzacristalli elettrici anteriori, fari Eco LED, copricerchi Arrow da 15”, correttore assetto fari, DRL a LED, fanali posteriori effetto 3D, kit riparazione pneumatici, maniglie delle portiere esterne in tinta con la carrozzeria, profili passaruota neri, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente e con calotte nere, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto e tetto in tinta con la carrozzeria.

Non mancano computer di bordo, indicatore temperatura esterna, interni in tessuto Mica Grey, presa anteriore da 12V, sedile conducente regolabile in altezza, sedile posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, volante regolabile in altezza e profondità, poggiatesta posteriori, ABS, sistema di frenata di emergenza, avviso di superamento involontario delle linee di carreggiata, chiusura centralizzata con telecomando, rilevatore di stanchezza conducente, ESP, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, cinture di sicurezza con pretensionatore dei limiti di velocità, vari airbag, impianto audio con quattro altoparlanti, connettività Bluetooth, comandi al volante, porta USB e radio DAB.