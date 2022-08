Opel Mokka-e disponibile a noleggio a 349 euro con tutto incluso

Il nuovo Opel Mokka-e 100% elettrico può essere noleggiato a lungo termine tramite Free2Move Lease a 349 euro al mese con tutti i principali servizi inclusi. In particolare, l’offerta prevede un anticipo di 11.481,50 euro (con inclusi IVA e primo canone) e 35 canoni mensili da 349 euro (IVA inclusa).

L’offerta di noleggio a lungo termine prevede una durata di 36 mesi e la possibilità di percorrere fino a un massimo di 30.000 km e inoltre riguarda l’allestimento Edition. Come detto poco fa, il canone mensile comprende una serie di servizi che permettono di guidare con tranquillità il crossover full electric.

Opel Mokka-e: il nuovo crossover elettrico può anche essere noleggiato a lungo termine

In particolare, abbiamo assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, manutenzione ordinaria straordinaria, tassa di proprietà, copertura assicurativa RCA, garanzia infortunio conducente, polizza incendio e furto, garanzia Kasko, tutela legale e gestione sinistri e multe.

L’offerta è accessibile anche con permuta, è soggetta ad approvazione da parte di Opel Financial Services ed è valida entro il 31 agosto 2022.

L’Opel Mokka-e Edition viene fornito con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima. C’è una batteria da 50 kWh che garantisce fino a 322 km di autonomia con una singola ricarica.

Quest’ultima avviene in soli 30 minuti fino all’80% usando una stazione di ricarica rapida pubblica da 100 kW oppure in 55 minuti sempre fino all’80% usando una stazione da 50 kW. In alternativa, impiega 5 ore e 15 minuti fino al 100% con una ricarica trifase AC da 11 kW oppure 7 ore e 30 minuti sempre fino al 100% con una monofase da 7,4 kW.

Parlando di prestazioni, il crossover elettrico raggiunge una velocità massima di 150 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi.

Scopriamo tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Edition

L’allestimento Edition propone di serie servosterzo, cerchi in lega Silver da 16”, kit riparazione pneumatici, fari Eco LED, alzacristalli elettrici anteriori, luci di direzione a LED, correttore assetto fari, climatizzatore automatico monozona, controllo automatico della velocità, cromature esterne, tergilunotto e tettuccio in tinta con la carrozzeria.

Non mancano poggiatesta posteriori, vari airbag, cinture di sicurezza con pretensionatori, ABS, sedili posteriori sdoppiabili, Safety Pack, radio con Bluetooth, sedile guidatore con regolazione a sei vie, caricatore di bordo monofase da 7 kW, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, rivestimento in tessuto Ethnic e sedile passeggero anteriore regolabile.