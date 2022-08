Opel Astra: ecco l’offerta di noleggio a lungo termine a 309 euro al mese

La nuova Opel Astra è disponibile fino al 31 agosto 2022 anche a noleggio a lungo termine tramite Free2Move Lease a 309 euro al mese. L’offerta prevede una durata di 36 mesi e la possibilità di percorrere fino a 45.000 km ed è valida sull’allestimento Edition con motore turbo benzina da 110 CV.

Entrando più nello specifico, la promo prevede un anticipo di 9703 euro (IVA inclusa e comprensivo del primo canone pari a 309 euro) e 35 canoni mensili da 309 euro. Da precisare che l’esempio di offerta di noleggio a lungo termine è stato calcolato sulla provincia di Milano.

Opel Astra: è possibile noleggiarla tramite Free2Move Lease

Il canone mensile comprende tutti i servizi per guidare con tranquillità la nuova Astra Edition. In particolare, abbiamo manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale H24, tassa di proprietà, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, copertura assicurativa RCA, garanzia infortunio conducente, polizza incendio e furto, garanzia Kasko, tutela legale e gestione sinistri e multe.

L’offerta è accessibile anche con permuta, è valida per tutti i contratti effettuati entro il 31 agosto 2022 ed è salvo approvazione da parte di Opel Financial Services.

Sotto il cofano della nuova Opel Astra Edition trova posto il motore benzina PureTech 110 a quattro cilindri in linea da 1.2 litri che sviluppa 110 CV di potenza e 205 Nm di coppia massima. È abbinato a un cambio manuale a 6 marce e alla trazione anteriore.

La casa automobilistica tedesca sostiene che la vettura impiega 10,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 199 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,4 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 123 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Edition

L’allestimento Edition propone di serie chiusura centralizzata, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, sedili anteriori regolabili in altezza, impianto audio Denon con otto altoparlanti, connettività Bluetooth, cerchi in lega da 16”, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, Pure Panel, ABS con EBD, poggiatesta posteriori, pacchetto Safety, sistema di infotainment con display touch da 10 pollici e quadro strumenti digitale da 10 pollici.

Non mancano climatizzatore manuale con filtro antipolline, controllo elettronico della stabilità e della trazione, fari Eco LED, kit riparazione pneumatici, freno di stazionamento elettrico, sistema Keyless Start, maniglie delle portiere, paraurti e calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, volante in pelle a tre razze con regolazione in altezza e comandi integrati, fendinebbia anteriori, cinture di sicurezza con pretensionatori e specchietti retrovisori esterni con funzione riscaldamento.