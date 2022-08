Abarth 595: rate di 249 euro al mese per tutto agosto

Entro il 31 agosto 2022 è possibile sfruttare il finanziamento FCA Bank per acquistare in promozione l’Abarth 595 con motore da 165 CV al prezzo scontato di 23.600 euro anziché 26.300 euro (IPT e contributo PFU esclusi).

Il finanziamento prevede un anticipo di 3050 euro, 48 rate mensili di 249 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale residua di 12.167,71 euro (valore garantito futuro). L’importo totale del credito è di 21.241,86 euro e include il servizio identicode di 235 euro, la Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, le spese istruttoria di 325 euro e i bolli di 16 euro.

Abarth 595: ad agosto è disponibile in promozione la piccola sportiva

Gli interessi sono pari a 2709,85 euro, le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, l’importo totale dovuto di 24.131,71 euro, il TAN fisso del 3,5% e il TAEG del 5,45%. Solo in caso di restituzione del veicolo a scadenza contratto, bisognerà pagare 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso, in caso di superamento dei 60.000 km massimi.

L’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank, è disponibile soltanto presso le concessionarie aderenti all’iniziativa e prevede una durata contrattuale di 49 mesi. Dopo 48 mesi, Abarth dà la possibilità di tenere, cambiare o restituire la vettura.

L’Abarth 595 viene fornita con il motore turbo benzina T-Jet a quattro cilindri in linea da 1.4 litri che sviluppa 165 CV di potenza a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 3000 g/min. È abbinato a un cambio manuale a 5 marce e alla trazione anteriore.

Lo Scorpione afferma che la vettura impiega 7,3 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 218 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 6,8 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 153 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dalla vettura

Di serie, la vettura propone supporto Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore manuale con filtro antipolline, servosterzo, cerchi in lega da 16”, alzacristalli elettrici anteriori, correttore assetto fari, dettagli in cromo satinato, fari a LED, fendinebbia, DRL a LED, impianto di scarico sportivo con doppio terminale cromato, tergilunotto, griglia frontale a nido d’ape, leva del cambio rivestita in pelle e comandi audio al volante.

Non mancano fascia plancia in grigio opaco, indicatore temperatura esterna, sedile guidatore regolabile in altezza, volante rivestito in pelle con fondo piatto e mirino e con regolazione, sedili Abarth sportivi in tessuto nero con cuciture a rombi, ABS, airbag lato guida e lato passeggero, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, cinture di sicurezza con pretensionatore, Radio DAB, connettività Bluetooth e display touch da 7 pollici per sistema di infotainment.