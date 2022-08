Alfa Romeo Tonale: ecco l’offerta di noleggio a 399 euro al mese

Il nuovo Alfa Romeo Tonale è disponibile anche a noleggio a lungo termine tramite la soluzione Noleggio Chiaro proposta da Leasys nella versione Sprint e con motore diesel da 130 CV. In particolare, la promo prevede un anticipo di 9900 euro e 36 canoni mensili da 399 euro. Inoltre, è prevista una percorrenza massima di 45.000 km.

Una volta scaduto il contratto, il conduttore ha diritto di prelazione per l’acquisto del veicolo ai relativi termini e condizioni contrattuali e al prezzo di 26.807 euro. I servizi inclusi nel canone mensile sono copertura RCA con penale risarcitoria, assistenza stradale, servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, copertura incendio e furto con penale risarcitoria, servizio riparazione danni con penale risarcitoria, servizio di infomobilità I-Care e utilizzo di un’app gratuita per gestire i servizi.

Alfa Romeo Tonale: il nuovo SUV è disponibile anche a noleggio tramite Leasys

Tutti gli importi sono con IVA inclusa mentre l’offerta è soggetta a disponibilità dei veicoli e all’approvazione da parte di Leasys. Può essere attivata soltanto fino al 31 agosto 2022. Grazie a Noleggio Chiaro, è possibile guidare oggi il nuovo Tonale e avere la possibilità di acquistarlo dopo tre anni a un prezzo chiaro fin da subito.

L’Alfa Romeo Tonale Sprint viene proposto con un motore diesel a quattro cilindri in linea da 1.6 litri capace di sviluppare 130 CV di potenza a 5500 g/min e 320 Nm di coppia massima a 1500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio TCT a 6 marce.

Il Biscione afferma che il nuovo SUV impiega 10,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 194 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,6 l/100 km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 147 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Sprint

L’allestimento Sprint propone di serie climatizzatore automatico bizona, controllo automatico della velocità, sistema di infotainment con display touch da 10.25 pollici, due porte USB, navigatore, connettività Bluetooth, supporto Apple CarPlay e Android Auto, caricatore wireless per smartphone compatibili, cerchi in lega da 18”, coprimozzo Alfa Romeo bianco e nero, fari Full LED, indicatori di direzione a LED, fanali posteriori Full LED con tecnologia Infinity Mirroring ed effetto 3D, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e con funzione riscaldamento e calotte in nero lucido con dettaglio tricolore.

Non mancano bracciolo centrale, quadro strumenti digitale da 12.3 pollici, plancia con inserti in 3D, sedile guidatore con regolazione lombare elettrica a quattro vie, sedili anteriori con regolazione manuale a sei vie, sedile posteriore abbattibile 60/40 con ski pass e bracciolo centrale, specchietto retrovisore interno elettrocromico, volante sportivo in pelle, Alfa Connected Services, frenata di emergenza automatica con riconoscimento pedone, cruise control adattivo intelligente, sistema Keyless Go, Lane Support System, sistema Passive Entry, riconoscimento dei cartelli stradali, riconoscimento di stanchezza conducente e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.