Alfa Romeo Giulia a 499 euro al mese con incendio e furto ed estensione garanzia

Grazie al finanziamento proposto da FCA Bank è possibile acquistare in promozione entro il 31 agosto 2022 l’Alfa Romeo Giulia in allestimento Veloce e con motore turbodiesel da 210 CV al prezzo scontato di 51.900 euro anziché 62.400 euro (prezzo di listino) tramite il contributo del Biscione e delle sue concessionarie aderenti all’iniziativa.

Entrando più nello specifico, l’esempio di finanziamento prevede un anticipo di 15.400 euro, 36 rate mensili di 499 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale residua di 27.630,10 euro (valore garantito futuro).

Alfa Romeo Giulia: ecco l’offerta di agosto riservata alla versione Veloce

L’importo totale del credito è di 41.222,31 euro e include il servizio identicode di 235 euro, la Polizza Pneumatici Plus di 87,49 euro, la polizza furto e incendio di 3420,82 euro (calcolata su cliente residente in provincia di Bologna), Maximum Care 1 anno/120.000 km di 638 euro (facoltativo), le spese istruttoria di 325 euro e i bolli di 16 euro.

Gli interessi sono pari a 4245,79 euro, l’importo totale dovuto di 45.603,10 euro (escluso anticipo), le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, il TAN fisso del 3,99% e il TAEG dell’8,79%.

L’offerta prevede la possibilità di percorrere fino a un massimo di 70.000 km. In caso di superamento e restituzione del veicolo, verranno addebitati 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso.

Da precisare, poi, che la promozione prevede una durata contrattuale di 37 mesi e il pagamento della prima rata a 30 giorni. L’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank ed è valida soltanto presso le concessionarie Alfa Romeo aderenti all’iniziativa.

L’Alfa Romeo Giulia Veloce viene fornita con un motore turbodiesel a quattro cilindri in linea da 2.2 litri capace di sviluppare 210 CV di potenza a 3500 g/min e 470 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Accanto troviamo un cambio automatico a 8 marce e la trazione integrale permanente Q4.

Il marchio di Arese afferma che la vettura impiega 6,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 235 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,5 l/100 km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 145 g/km.

La dotazione completa proposta dall’allestimento Veloce

L’allestimento Veloce propone di serie supporto Apple CarPlay e Android Auto, bocchette d’areazione posteriori, climatizzatore automatico bizona, controllo automatico della velocità, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, servosterzo, radio DAB, retrocamera con griglie dinamiche di ausilio al parcheggio, caricatore wireless per smartphone compatibili, sensore crepuscolare, cerchi in lega bruniti diamantati performance da 19”, coprimozzo Alfa Romeo bianco e nero, correttore assetto fari, vetri posteriori oscurati, fanali posteriori a LED, fendinebbia, finiture esterne in Dark Miron, kit riparazione pneumatici, lavafari, parabrezza atermico infrarossi, sensore pioggia per tergicristallo, specchietti retrovisori esterni elettrocromici, regolabili e ripiegabili elettricamente, tergilunotto, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, soglie sottoporta in alluminio, sistema Air Quality, indicatore temperatura esterna, inserti in alluminio, paddle al volante in alluminio, pedaliera sportiva in alluminio, presa da 12V nel bracciolo e quadro strumenti digitale da 7 pollici.

Non mancano leva del cambio in pelle sportiva, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore abbattibile 40/20/40 con poggiabraccio integrato, sedili sportivi in pelle, specchietto retrovisore interno elettrocromico, volante sportivo in pelle riscaldato e regolabile, sedile guidatore e passeggero anteriore con regolazione elettrica a sei vie, sedili anteriori riscaldati, Alfa Connected Services, ABS, cruise control adattivo, vari airbag, monitoraggio dell’angolo cieco, Alfa DNA Drive Mode System, apertura/chiusura centralizzata con telecomando, poggiatesta posteriori, controllo elettronico della stabilità e della trazione, disattivazione airbag passeggero, Driver Attention Assist, Forward Collision Warning, Highway Assist System, Intelligent Speed Control, sistema Keyless Entry, Lane Keep Assisst, Lane Departure Wanring, Traffic Jam Assist, riconoscimento dei cartelli stradali, cinture di sicurezza con protensionatore, differenziale posteriore con bloccaggio, sistema Start & Stop, frenata d’emergenza automatica con riconoscimento pedoni, sistema di infotainment Alfa Connect Nav 3D con display touch da 8.8 pollici, connettività Bluetooth, navigatore satellitare con mappe 3D, ingresso mini jack, fari anteriori Bi-Xenon da 35 W e AFS.