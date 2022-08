Citroën C3 Aircross: rate da 290 euro al mese anche ad agosto

Anche ad agosto, la Citroën C3 Aircross è disponibile in promozione attraverso il finanziamento Simplydrive che permette di acquistarla al prezzo promozionale di 17.800 euro anziché 18.500 euro (prezzo di listino di 21.200 euro). Da precisare che la promo è valida sull’allestimento Live con motore benzina PureTech da 110 CV.

IVA e messa su strada sono incluse mentre IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità sono esclusi. L’offerta prevede anticipo zero, 47 rate mensili da 290 euro e una rata finale di 8461,50 euro (valore futuro garantito). Sono previste una percorrenza massima di 40.000 km e una durata contrattuale di 48 mesi, con la possibilità di stipularlo entro il 31 agosto 2022.

Citroën C3 Aircross: il crossover è disponibile in promo anche ad agosto

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 45,38 euro, le spese di gestione della pratica pari a 350 euro, le spese di incasso mensili di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 17.800 euro mentre l’importo totale dovuto di 22.136,88 euro. Gli interessi sono di 3773,50 euro, il TAN del 6,99% (fisso) e il TAEG dell’8,45%.

La promozione è valida solo presso le concessionarie Citroën aderenti all’iniziativa, non è cumulabile con altre offerte in corso, è soggetta ad approvazione da parte di Banca PSA Italia ed è rivolta solo ai clienti privati.

La Citroën C3 Aircross Live oggetto della promozione viene fornita con il motore benzina PureTech 110 a tre cilindri in linea da 1.2 litri che sviluppa 110 CV di potenza a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Accanto troviamo un cambio manuale a 6 rapporti e la trazione anteriore.

Il brand di Stellantis afferma che il modello impiega 10,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 183 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è di 4,8 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 110 g/km.

Ecco tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Live

L’allestimento Live prevede di serie sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, alzacristalli elettrici anteriori, fari anteriori a LED, correttore assetto fari, display centrale touch da 7 pollici, servosterzo, regolatore/limitatore di velocità, sistema di assistenza alla partenza in salita, copricerchi 3D da 16”, fanali posteriori effetto 3D, accensione automatica dei fari, protezioni anteriori e posteriori nere, paraurti anteriore e posteriore neri, kit riparazione pneumatici, montanti in nero opaco, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente e climatizzatore manuale.

Presenti inoltre sistema ISOFIX per i sedili posteriori, ABS + AFU, chiusura centralizzata con telecomando, indicatore temperatura esterna, presa da 12V anteriore e posteriore, sistema Citroën Connect Radio DAB, interni in tessuto, comandi radio al volante, connettività Bluetooth, doppio portabicchiere, volante regolabile in altezza e profondità, riconoscimento dei limiti di velocità, sedile conducente regolabile in altezza, sedile posteriore sdoppiabile 2/3 – 1/3, Coffee Break Alert, porta USB, cinture di sicurezza con pretensionatori e impianto audio con sei altoparlanti.