Opel Corsa: ecco l’offerta di noleggio a 279 euro al mese con tutto incluso

Free2Move Lease propone in promozione fino al 31 agosto 2022 l’Opel Corsa in allestimento Elegance e con motore benzina da 100 CV attraverso un’offerta di noleggio a lungo termine parecchio interessante. In particolare, questa prevede la possibilità di percorrere fino a un massimo di 45.000 km e prevede una durata di 36 mesi.

Entrando più nello specifico, la promo prevede l’anticipo di 8026 euro (IVA inclusa e con primo canone incluso) e 35 canoni mensili da 279 euro (IVA inclusa).

Opel Corsa: la city car può essere noleggiata a lungo termine tramite Free2Move Lease

Il canone comprende i seguenti servizi per guidare con tranquillità la Corsa Elegance: assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, copertura assicurativa RCA, garanzia infortunio conducente, polizza incendio e furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e multe, manutenzione ordinaria e straordinaria e tassa di proprietà.

L’offerta è accessibile anche con permuta ed è stata calcolata sulla provincia di Milano. Inoltre, è soggetta ad approvazione da parte di Opel Financial Services.

L’Opel Corsa Elegance viene proposta con un motore benzina a tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di sviluppare 100 CV di potenza a 5500 g/min e 205 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 marce.

La casa automobilistica tedesca afferma che la vettura impiega 9,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 194 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari al 5,1 l/100 km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 115 g/km.

La dotazione completa proposta dall’allestimento Elegance

L’allestimento Elegance propone di serie climatizzatore manuale con filtro antipolline e antiodori, cruise control, sistema di assistenza alla partenza in salita, quadro strumenti digitale da 7 pollici, servosterzo, alzacristalli elettrici posteriori servoassistiti, cerchi in lega Silver da 16”, fari Eco LED, DRL a LED, kit riparazione pneumatici, fanali posteriori alogeni, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili e con calotte in tinta con della carrozzeria, spoiler posteriore integrato, tetto in tinta con la carrozzeria, comandi radio al volante, bracciolo centrale, doppio portabicchieri anteriore, vano portaoggetti e illuminazione ambientale a LED anteriore e posteriore.

Non mancano sedile guidatore e passeggero con regolazione a sei vie, sedile posteriore ripiegabile asimmetricamente (60/40), sedili comfort in tessuto, tasche portadocumenti sugli schienali dei sedili interiori, volante in pelle con fondo piatto e inserti cromati, ABS, disattivazione airbag lato passeggero, sistema di mantenimento della corsia, limitatore di velocità, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, riconoscimento dei cartelli stradali, rilevatore di stanchezza conducente, vari airbag, frenata automatica di emergenza con riconoscimento di vetture e pedoni, sistema di infotainment Multimedia con display touch da 7 pollici, impianto audio con sei altoparlanti, supporto Apple CarPlay e Android Auto, connettività Bluetooth, Radio DAB, porta USB, controllo vocale da telefono, accensione automatica dei fari, specchietto retrovisore interno elettrocromatico e sensore pioggia.