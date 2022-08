DS 3 Crossback Toits de Paris a 170 euro al mese con estensione garanzia

Entro il 31 agosto 2022 è possibile sfruttare il finanziamento Styledrive proposto da DS Automobiles per acquistare in promozione la DS 3 Crossback Toits de Paris con motore diesel da 130 CV al prezzo scontato di 30.450 euro anziché 33.700 euro.

Il prezzo include IVA e messa su strada mentre esclude IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità. Entrando più nello specifico, il finanziamento prevede un anticipo di 11.840 euro, 35 rate mensili da 169,93 euro e una rata finale di 16.661,53 euro (valore futuro garantito).

DS 3 Crossback Toits de Paris: scopriamo la nuova promo dedicata alla versione speciale

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 47,40 euro, le spese della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensili di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 18.610 euro, quello totale dovuto di 22.331,40 euro, gli interessi di 3198 euro, il TAN fisso del 5,99% e il TAEG del 7,28%. L’offerta comprende il servizio facoltativo DS Extended Care che prevede un anno di estensione della garanzia o 45.000 km al costo mensile di 9,03 euro.

La promo è valida soltanto per i clienti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 45.000 km, è disponibile soltanto presso le concessionarie di DS Automobiles aderenti all’iniziativa, è salvo approvazione Banca PSA Italia, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è valida soltanto in caso di permuta di un’auto intestata da almeno sei mesi.

La DS 3 Crossback Toits de Paris viene proposta con il motore diesel BlueHDi 130 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri con potenza di 130 CV a 3750 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico a 8 marce.

La casa automobilistica francese afferma che il crossover raggiunge una velocità massima di 196 km/h e impiega 9,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,8 l/100 km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 126 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Toits de Paris

L’allestimento Toits de Paris prevede di serie climatizzatore automatico, sistema di assistenza alla partenza in salita, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, griglia frontale in nero lucido, cerchi in lega Shanghai da 18”, correttore assetto fari, DS Wings cromati, DRL a LED, kit riparazione pneumatici, maniglie delle portiere a scomparsa, parabrezza oscurato e acustico, specchietti retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, ruota di scorta, sensori luci e pioggia, tergilunotto, vetri posteriori oscurati, indicatore temperatura esterna, sedili in tessuto TEP e sedile guidatore regolabile in altezza.

Non mancano sedili posteriori frazionabili 2/3 – 1/3, volante regolabile, poggiatesta posteriori, sistema ISOFIX per il sedile del passeggero anteriore e per quelli posteriori, chiusura centralizzata, controllo elettronico della trazione, cinture di sicurezza con pretensionatore, Lane Keeping Assist, Active Safety Brake fino a 85 km/h, freno di stazionamento elettronico, sei airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cruise control con limitatore automatico della velocità, riconoscimento dei cartelli stradali, ABS, controllo elettronico della stabilità, ripartitore elettronico della frenata, sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, impianto audio con otto altoparlanti, connettività Bluetooth, porta USB e Radio DAB.