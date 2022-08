Opel Insignia Grand Sport: rate da 299 euro al mese anche ad agosto

Entro il 31 agosto 2022 e solo in caso di compilazione del form digitale presente sul sito Web di Opel con rottamazione auto, è possibile acquistare in promo a 32.275 euro anziché 33.175 euro (prezzo di listino di 40.200 euro con IPT e contributo PFU esclusi) l’Opel Insignia Grand Sport in allestimento GS Business e con motore diesel da 122 CV sfruttando il finanziamento Scelta Opel.

In particolare, la promo prevede un anticipo di 12.170,54 euro, 35 rate mensili da 299 euro al mese e una rata finale di 14.536,31 euro (valore futuro garantito). L’importo totale del credito è di 21.304,46 euro (con incluse le spese istruttoria di 350 euro e quelle per servizi facoltativi di 850 euro), gli interessi di 3696,85 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro, quelle di gestione pagamenti di 3,50 euro per ogni rata, il TAN fisso del 6,85%, il TAEG dell’8,14% e l’importo totale dovuto di 25.149,31 euro.

Opel Insignia Grand Sport: scopriamo nel dettaglio la promozione di agosto 2022

L’offerta include il servizio FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km con estensione garanzia di un anno, assistenza stradale per tre anni e manutenzione ordinaria per tre anni.

Il finanziamento prevede una percorrenza massima di 18.000 km, il pagamento della prima rata dopo un mese e una durata contrattuale di 36 mesi. L’offerta è valida solo presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione da parte di Opel Financial Services.

L’Opel Insignia GS Business viene proposta con il motore diesel CDTI a tre cilindri in linea da 1.5 litri che sviluppa 122 CV di potenza a 3250 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 marce.

Opel afferma che la berlina impiega 11,4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 205 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,7 l/km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 122 g/km.

Ecco tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento GS Business

L’allestimento GS Business propone di serie climatizzatore bizona a controllo elettronico con sensore di umidità e filtro antiodori, controllo automatico della velocità, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, servosterzo, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17”, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, fendinebbia, kit riparazione pneumatici, DRL a LED, fari anteriori a LED, fanali posteriori e luci di stop a LED, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente e con calotte nere, tergicristalli con sensori intensità pioggia, console centrale con portabicchieri, interni Sport in tessuto, sedile guidatore regolabile in altezza, volante in pelle a tre razze con regolazione in altezza e profondità, cruise control automatico, chiusura centralizzata con comando a distanza, cinture di sicurezza anteriori e posteriori regolabili in altezza e con pretensionatore e disattivazione airbag lato passeggero.

Non mancano tre poggiatesta posteriori, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, riconoscimento dei cartelli stradali, sistema Active Hood con innalzamento del cofano motore in caso di urto pedoni, freno di stazionamento elettronico con assistenza alla partenza in salita, vari airbag, controllo elettronico della stabilità e della trazione, ABS, sistema di infotainment Multimedia Navi Pro, due porte USB nel bracciolo centrale, impianto audio con sette altoparlanti, comandi al volante, connettività Bluetooth con vivavoce e audio streaming, Radio DAB, display touch centrale da 8 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, quadro strumenti digitale a colori da 8 pollici, avviso di collisione con frenata automatica d’emergenza, avviso di superamento involontario dei limite di carreggiata, sistema di mantenimento della corsia, indicatore distanza di sicurezza, prevenzione/mitigazione collisione, rilevamento dei pedoni, sedili anteriori sportivi riscaldabili, volante riscaldabile, sedile passeggero regolabile a quattro vie manualmente e sedile guidatore regolabile a quattro vie elettricamente e a otto vie manualmente.