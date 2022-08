Fiat 500 Elettrica in promozione anche ad agosto a 199 euro al mese

Attraverso il finanziamento proposto da FCA Bank è possibile acquistare in promozione fino al 31 agosto 2022 la nuova Fiat 500 Elettrica in allestimento Action al prezzo scontato di 20.600 euro anziché 27.800 euro (prezzo di listino con IPT e contributo PFU esclusi). In particolare, l’offerta prevede 2200 euro di sconto in caso di rottamazione e 5000 euro di incentivi statali. Da precisare che la rottamazione prevede un veicolo omologato fino ad Euro 4 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi.

Fiat 500 Elettrica: ecco la nuova offerta valida a luglio

Entrando più nello specifico, il finanziamento prevede un anticipo di 3130 euro, 36 rate mensili di 199 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale residua di 13.443,15 euro.

L’importo totale credito è di 18.071,55 euro (con inclusi spese istruttoria di 325 euro, bolli di 16 euro, servizio identicode di 235 euro e Polizza Pneumatici di 25,55 euro), le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, gli interessi di 2409,60 euro, l’importo totale dovuto di 20.359,92 euro (escluso anticipo), il TAN fisso del 4,95% e il TAEG del 6,79%. Il cliente potrà scegliere di sostituire il veicolo al 13º mese e al 25º mese mentre al 37º mese potrà decidere di sostituire o restituire l’auto o di tenerla pagando la rata finale residua.

L’offerta prevede un chilometraggio massimo di 15.000 km in caso di sostituzione al 13º mese, 30.000 km in caso di sostituzione al 25º mese o 45.000 km in caso di sostituzione e/o restituzione del veicolo al 37º mese.

In caso di eccedenza chilometrica, bisognerà pagare 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso. Da precisare che l’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank, è valida solo presso le concessionarie Fiat aderenti all’iniziativa e prevede una durata contrattuale di 37 mesi.

La nuova Fiat 500 Elettrica Action viene fornita con un motore elettrico che propone 95 CV di potenza e 220 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. La batteria da 28 kWh assicura un’autonomia massima di 190 km con una singola ricarica. In base a quanto affermato dalla casa automobilistica torinese, la city car a zero emissioni impiega 9,5 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 135 km/h.

Scopriamo tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Action

L’allestimento Action propone di serie climatizzatore manuale, porta USB sul vano portaoggetti, selettore modalità di guida, servosterzo, impianto audio con quattro altoparlanti, cinture di sicurezza con avviso acustico, alzacristalli elettrici anteriori, cerchi da lumino da 15”, correttore assetto fari, fendinebbia, kit multiuso per riparazione degli pneumatici, monitoraggio della pressione degli pneumatici, fari con attivazione automatica, proiettori posteriori con luci a LED, DRL a LED, tergilunotto, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e calotte in tinta con la carrozzeria, ricarica rapida da 50 kW, indicatore temperatura esterna e presa da 12V sulla plancia.

Presenti inoltre console centrale con vano portaoggetti, quadro strumenti con display TFT a colori da 7 pollici, volante nero a due razze con comandi, sedile guidatore regolabile in altezza a quattro vie manualmente, ABS, vari airbag, Attention Alert, chiusura centralizzata, sistema Keyless Go, cintura di sicurezza con pretensionatori, poggiatesta anteriori e posteriori regolabili in altezza, cavo di ricarica Mode 2, modalità di guida a un pedale, freno di stazionamento elettrico, frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, sistema di assistenza alla fermata, Lane Keeping Assiste e Lane Departure Warning.