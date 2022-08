Opel Corsa a 229 euro al mese con prima rata dopo un mese

Con il finanziamento Scelta Opel è possibile acquistare in promozione fino al 31 agosto 2022 l’Opel Corsa in allestimento Edition e con motore benzina da 75 CV al prezzo scontato di 14.900 euro anziché 16.800 euro (prezzo di listino di 19.400 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

Entrando più nello specifico, il finanziamento prevede anticipo zero, 47 rate mensili da 229,19 euro al mese (con incluse spese gestione pagamenti di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 8287,67 euro (valore futuro garantito). L’importo totale del credito è di 15.250 euro e include le spese istruttoria di 350 euro.

Opel Corsa: la nuova offerta dedicata alla vettura di agosto 2022

Gli interessi sono di 3809,60, il TAN fisso del 7,99%, il TAEG del 9,66%, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro e l’importo totale dovuto di 19.251,60 euro.

La promo prevede una durata contrattuale di 48 mesi, una percorrenza massima di 24.000 km e il pagamento della prima rata dopo un mese. L’offerta è valida solo presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa ed è soggetta ad approvazione da parte di Opel Financial Services.

L’Opel Corsa Edition viene fornita con il motore benzina PureTech 75 a tre cilindri in linea da 1.2 litri che propone 75 CV di potenza a 5750 g/min e 118 Nm di coppia massima a 2750 g/min. È affiancato da un cambio manuale a 5 marce e dalla trazione anteriore.

La casa automobilistica tedesca afferma che la vettura impiega 13,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 174 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,1 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 93 g/km.

Scopriamo tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Edition

L’allestimento Edition (quello entry-level) prevede di serie sistema di assistenza alla partenza in salita, climatizzatore manuale con filtro antipolline e antiodori, kit riparazione pneumatici, cerchi in lega Silver da 16” a otto razze, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, tetto in tinta con la carrozzeria, fanali posteriori alogeni, cruise control, servosterzo, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, display infotainment da 3.5 pollici, spoiler posteriore integrato, fari anteriori alogeni con contorno silver e specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente, riscaldabili e con calotte nere.

Non mancano sistema di infotainment Multimedia, porta USB, ABS, volante a tre razze con fondo piatto e comandi radio integrati, riconoscimento dei cartelli stradali, rilevamento di stanchezza del conducente, sedili posteriori ripiegabili 60/40, vari airbag, sensore anticollisione, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, limitatore di velocità, sistema di mantenimento della corsia di marcia, sedile guidatore con regolazione a sei vie, impianto audio con sei altoparlanti e rilevamento di pedoni.