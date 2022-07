Peugeot e-2008: a luglio a 249 euro al mese grazie agli incentivi statali

Ancora per pochi giorni (fino al 31 luglio 2022) è possibile sfruttare il finanziamento I-Move Avantage Elettrici per acquistare in promozione il nuovo Peugeot e-2008 100% elettrico in allestimento Active Pack a 31.900 euro anziché 33.400 euro (prezzo di listino di 39.700 euro).

IVA e messa su strada sono incluse mentre IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità sono esclusi. Da precisare che lo sconto prevede 3000 euro di incentivi statali senza rottamazione e 3300 euro di bonus Peugeot grazie ai Summer Days.

Peugeot e-2008: ecco la nuova promozione valida a luglio 2022

Il finanziamento prevede un anticipo di 6825 euro, 35 rate mensili da 249 euro e una rata finale di 21.009,50 euro (valore futuro garantito). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 63,56 euro, le spese della pratica di 350 euro, quella di incasso mensili di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 25.074,70 euro, quello totale dovuto di 29.788,06 euro, gli interessi di 4173,80 euro, il TAN fisso del 5,99% e il TAEG del 7,04%.

L’offerta è rivolta soltanto ai clienti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 30.000 km, non è cumulabile con altre iniziative in corso, è salvo approvazione Banca PSA Italia ed è disponibile soltanto presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa.

Il Peugeot e-2008 Active Pack viene fornito con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. La batteria da 50 kWh garantisce fino a 345 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP.

Quest’ultima può essere caricata in soli 30 minuti dallo 0% all’80% usando una colonnina di ricarica rapida pubblica da 100 kW. Peugeot afferma che il SUV a zero emissioni raggiunge una velocità massima di 150 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi.

La dotazione completa inclusa di serie nell’allestimento Active Pack

Passando alla dotazione di serie proposta dall’allestimento Active Pack, abbiamo fari anteriori a LED ad artiglio, DRL a LED, indicatore temperatura esterna, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore automatico monozona, regolatore/limitatore di velocità con soglie programmabili, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, specchietti retrovisori esterni regolabili e richiudibili elettricamente, con funzione riscaldamento, indicatori di direzione integrati e calotte in nero lucido, caricatore di bordo monofase da 7,4 kW, cerchi in lega Elborn da 16”, tre porte USB (una anteriore e due posteriori), kit riparazione pneumatici, selettoree modalità di guida (Normal, Eco e Sport), tergicristallo automatico, fari posteriori con firma LED a tre artigli, servosterzo, griglia frontale con dettagli in tinta con la carrozzeria, paraurti posteriore con inserto in grigio alluminio a contrasto e correttore assetto fari.

Presenti inoltre sistema ISOFIX per i sedili posteriori, cinture di sicurezza con pretensionatori, rilevamento del limite di velocità, riconoscimento dei cartelli stradali, panca posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, plancia centrale con inserti in simil-carbonio, Active Safety Brake, Lane Keeping Assist, Driver Attention Alert, interni in tessuto Pneuma 3D, sedile conducente regolabile in altezza, volante in pelle con comandi integrati e regolabile in altezza e profondità, chiusura centralizzata con telecomando, poggiatesta posteriori, quadro strumenti con display a colori da 3.5 pollici, cavo di ricarica domestica Tipo 2 con presa schuko, ABS + AFU, vari airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione antipizzicamento, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla partenza in salita, impianto audio con sei altoparlanti, supporto Apple CarPlay e Android Auto, presa da 12V, funzione Mirrorscreen, connettività Bluetooth, sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, radio DAB, cavo di ricarica Tipo 2 Modo 3 trifase da 22 kW con custodia dedicata, frerno di stazionamento elettrico e pannelli delle portiere con cuciture e dettagli color arancio.