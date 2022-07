Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In a 250 euro al mese con wallbox inclusa

Fino al 31 luglio 2022 è possibile acquistare in promozione a 32.949 euro anziché 34.949 euro (prezzo di listino di 43.350 euro), il nuovo Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In in allestimento Feel. Da precisare che IVA, messa su strada e EasyWallbox da 2,3 kW sono inclusi mentre IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità no.

Il finanziamento prevede un anticipo di 5889 euro, 35 rate mensili da 250 euro e una rata finale di 23.947,50 euro (valore futuro garantito). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 68,53 euro, le spese della pratica di 350 euro, quello di incasso mensile di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 27.060,05 euro, quello totale dovuto di 31.830,03 euro, gli interessi di 4225,45 euro, il TAN fisso del 5,49% e il TAEG del 6,43%.

Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In: scopriamo la nuova promo valida a luglio

La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km pagando 26 euro al mese.

L’offerta è valida soltanto per i clienti privati e prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 30.000 km. Oltre a questo, non è cumulabile con altre iniziative in corso, è salvo approvazione da parte di Banca PSA Italia ed è disponibile solo presso le concessionarie Citroën aderenti all’iniziativa.

Il Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-In Feel viene proposto con un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito dal motore benzina PureTech 180 a quattro cilindri in linea da 1.6 litri da 180 CV, un motore elettrico da 110 CV (81,2 kW) e un cambio automatico elettrificato e-EAT8, per una potenza combinata di 225 CV e 360 Nm di coppia massima. Da precisare anche la presenza della trazione anteriore.

In modalità 100% elettrica e grazie alla batteria da 13,2 kWh, il SUV riesce a percorrere fino a 55 km senza produrre emissioni (nel ciclo WLTP). La batteria può essere ricaricata in meno di 2 ore utilizzando un caricatore di bordo opzionale da 7,4 kW e il cavo opzionale Mode 3 dallo 0% al 100%. Oltre a questo, la batteria è garantita per 8 anni o 160.000 km al 70% della sua capacità di carica.

In modalità elettrica (100% elettrica), il C3 Aircross Hybrid Plug-In riesce a raggiungere una velocità massima di 135 km/h. Quella massima in modalità ibrida è invece di 225 km/h. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 9 secondi. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 1,3 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 28 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Feel

L’allestimento Feel propone di serie autoradio, connettività Bluetooth, Citroën Connect Box, climatizzatore automatico bizona, quadro strumenti digitale da 12 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, display touch centrale da 10 pollici, accensione automatica dei fari, cerchi in lega Swirl da 18”, correttore assetto fari, fari anteriori a LED con calandra in nero lucido e animazione a pianoforte, fanali posteriori a LED con effetto 3D, DRL a LED con indicatori di direzione sempre a LED, kit riparazione romantici, Pack Color Glossy Black, piastra paramotore in nero lucido, profili passaruota in nero opaco, specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, terminale di scarico cromati, tergicristallo automatico con sensore pioggia e funzione Magic Wash, tergilunotto, caricatore di bordo monofase da 3 kW, indicatore temperatura esterna e presa da 12V su console centrale e vano bagagli.

Non mancano specchietto retrovisore interno fotocromatico e senza cornice, sedile conducente con regolazione lombare, sedili anteriori regolabili in altezza, sedili posteriori indipendenti, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili, selettore modalità di guida, volante in pelle regolabile in altezza e profondità con comandi integrati, ABS, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata con telecomando, sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello del passeggero anteriore, sistema Keyless Entry & Start, cinture di sicurezza con pretensionatore, sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, cavo di ricarica T2 8A per presa domestica, cavo di ricarica T3 monofase da 7,4 kW con custodia dedicata, freno di stazionamento elettrico, vari airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione antipizzicamento, controllo elettronico della trazione e della stabilità, interni in tessuto, Active City Brake con riconoscimento pedoni e ciclisti, fendinebbia con funzione cornering, tre porte USB, radio DAB, allerta rischio collisione, regolatore/limitatore di velocità, riconoscimento dei cartelli stradali, Coffee Break Alert, Active Lane Departure Warning e Active Safety Brake Video.