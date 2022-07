Citroën e-SpaceTourer a 400 euro al mese con wallbox inclusa

Tramite il finanziamento Simplydrive è possibile acquistare in promozione il Citroën e-SpaceTourer in allestimento Feel e con motore 100% elettrico fino al 31 luglio 2022. In particolare, l’offerta prevede un prezzo promozionale di 43.449 euro anziché 44.949 euro (prezzo di listino di 51.850 euro).

Il prezzo include IVA, messa su strada e stazione di ricarica EasyWallbox da 2,3 kW mentre esclude IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità. Il finanziamento prevede un anticipo di 8934 euro, 35 rate mensili da 400 euro e una rata finale di 26.6876,75 euro (valore futuro garantito).

Citroën e-SpaceTourer: scopriamo tutti i dettagli sull’offerta di luglio

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 87,16 euro, le spese della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensili di 3,50 euro, l’importo totale dovuto di 40.152,91 euro, quello totale del credito di 34.514,81 euro, gli interessi di 5074,94 euro, il TAN fisso del 5,49% e il TAEG del 6,32%.

La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km pagando 17,25 euro al mese.

L’offerta è rivolta soltanto agli utenti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi e 30.000 km, non è cumulabile con altre iniziative in corso, è soggetta ad approvazione da parte di Banca PSA Italia ed è disponibile solo presso le concessionarie Citroën aderenti all’iniziativa.

Il Citroën e-SpaceTourer Feel nasconde sotto il cofano un motore elettrico con potenza di 136 CV e 260 Nm di coppia massima che gli permette di raggiungere una velocità massima di 130 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 13,1 secondi. Il modello oggetto dell’offerta promozionale viene fornito con una batteria da 50 kWh per un’autonomia di 230 km con una singola ricarica nel ciclo WLTP.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Feel

Passando all’equipaggiamento di serie offerto con l’allestimento Feel, abbiamo due porte laterali scorrevoli, Pack Look con paraurti e calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta con la carrozzeria, Pack Visibility con vetri laterali oscurati nella seconda e terza fila e lunotto posteriore apribile, controllo elettronico della stabilità con mantenimento automatico della frenata in salita, rilevatore di stanchezza del conducente (Coffee Break Alert), fari fendinebbia, porta laterale destra scorrevole, portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico, regolatore/limitatore di velocità, panchetta da tre posti individuali in seconda e terza fila frazionabile 2/3 – 1/3 ripiegabili a tavolino e scorrevoli su binari e radio DAB con ingresso mini jack, porta USB, Bluetooth e display touch da 7 pollici con funzione mirrorscreen per utilizzare le applicazioni dello smartphone connesso direttamente dallo schermo dell’auto.

Troviamo poi climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, protezione paramotore con isolamento acustico, tendina parasole per la seconda fila di sedili, cerchi in lega Curve diamantati da 17”, fari fendinebbia, specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, monitoraggio della pressione degli pneumatici, sensore pioggia, caricatore di bordo monofase da 7 kW, indicatore temperatura esterna, presa da 12V in seconda e terza fila e in plancia, rivestimento interno in moquette, vano portaoggetti chiuso sulla plancia, volante multifunzione con regolazione in altezza e profondità, poggiatesta posteriori, sistema ISOFIX per la seconda e terza fila di sedili, cintura di sicurezza con pretensionatori, freno di stazionamento elettrico, cavo di ricarica da 8A per presa domestica, cavo di ricarica trifase da 22 kW con custodia dedicata, ABS + AFU, interni in tessuto Graphite e climatizzatore aggiuntivo posteriore.