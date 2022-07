Alfa Romeo Tonale: anche a luglio è disponibile in promozione a 299 euro al mese

FCA Bank propone in promozione fino al 31 luglio 2022 il nuovo Alfa Romeo Tonale in allestimento Edizione Speciale e con motore mild hybrid da 130 CV al prezzo promozionale di 39.000 euro.

Un esempio di finanziamento prevede un anticipo di 11.950 euro, 36 rate mensili di 299 euro e una rata finale residua di 22.028,12 euro (valore garantito futuro). L’importo totale credito è di 27.713,49 euro con inclusi il servizio identicode di 235 euro, la Polizza Pneumatici Plus di 87,49 euro, le spese istruttoria di 325 euro e i bolli di 16 euro.

Alfa Romeo Tonale: l’Edizione Speciale è disponibile in offerta anche a luglio

Gli interessi sono di 4952,63 euro, l’importo totale dovuto di 32.801,12 euro (escluso anticipo), le spese di rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, il TAN fisso del 6,45%, il TAEG del 7,86% e le spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata (incluse nella rata mensile).

L’offerta prevede la possibilità di percorrere fino a un massimo di 45.000 km, una durata contrattuale di 37 mesi e il pagamento della prima rata a 30 giorni. In caso di superamento e restituzione del veicolo alla scadenza contrattuale prevista, verranno addebitati 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso.

Da precisare che l’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank ed è valida soltanto presso le concessionarie Alfa Romeo aderenti all’iniziativa.

L’Alfa Romeo Tonale Edizione Speciale viene proposto con un motore benzina a quattro cilindri in linea da 1.5 litri abbinato alla tecnologia mild hybrid capace di sviluppare una potenza di 130 CV e 240 Nm di coppia massima a 1500 g/min. È abbinato a un cambio automatico TCT a 7 rapporti e alla trazione anteriore.

Il Biscione afferma che il C-SUV impiega 9,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 195 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 6,1 l/100 km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 139 g/km.

Tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Edizione Speciale

L’allestimento Edizione Speciale propone di serie climatizzatore automatico bizona, porte USB Type-C + Type-A posteriori, servosterzo, retrocamera con griglie dinamiche, supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless, caricatore wireless per smartphone compatibili, sistema di infotainment con display touch da 10.25 pollici, connettività Bluetooth, due porte USB, navigatore, comandi vocali, badge specifico Speciale, body kit in Dark Miron, cerchi in lega da 20” con coprimozzo Alfa Romeo bianco e nero, correttore assetto fari, vetri posteriori oscurati, fari anteriori Full LED Matrix adattivi, fanali posteriori Full LED con tecnologia Infinity Mirrorin ed effetto 3D, pinze freno rosse Brembo, specchietti retrovisori esterni richiudibili elettricamente, riscaldabili e con calotte in nero lucido e dettaglio tricolore e tergilunotto.

Non mancano trilobo Alfa Romeo esagonale, luce abbagliante/anabbagliante automatico, illuminazione ambientale, bracciolo centrale, quadro strumenti digitale da 12.3 pollici, paddle al volante in alluminio, pedaliera e soglie sottoporta in alluminio, plancia in soft-touch con doppia cucitura grigia, sedile guidatore con regolazione lombare elettrica a quattro vie, sedile posteriore abbattibile 60/40 con ski pass a bracciolo, sedili in alcantara traforata e tessuto tecnico soft-touch con cuciture rosse, volante sportivo in pelle, specchietto retrovisore interno elettrocromico, Alfa Connected Services, ABS, urgenza automatica con riconoscimento pedoni, avviso occupazione sedile posteriore, controllo elettronico della stabilità e della trazione, cruise control adattivo intelligente, sistema Keyless Go, Lane Departure Warning, Lane Keep Assist, Passive Entry, portellone elettrico con funzione hands free, riconoscimento dei cartelli stradali, rilevamento sonnolenza conducente e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.