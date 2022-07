Opel Astra Hybrid a 249 euro al mese con RCA, ricariche illimitate e wallbox

Tramite il finanziamento Scelta Opel è possibile acquistare in promozione a luglio 2022 la nuova Opel Astra Hybrid in allestimento Edition e con motore da 180 CV al prezzo scontato di 30.447 euro anziché 31.347 euro (prezzo di listino di 38.347 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

Da precisare che l’offerta comprende la EasyWallbox per la ricarica e un anno di ricariche illimitate fornite da Free2Move eSolutions tramite l’app ALL-e presso le stazioni pubbliche e con validità dall’attivazione.

Opel Astra Hybrid: la nuova generazione è disponibile in promozione anche a luglio

Entrando più nello specifico, il finanziamento prevede un anticipo di 7557,76 euro, 35 rate mensili da 249 euro (con incluse spese gestione pagamenti di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 20.295,10 euro (valore futuro garantito).

L’importo totale credito è di 24.329,24 euro (con incluse le spese istruttorie di 350 euro e i costi per servizi facoltativi di 1090 euro), gli interessi di 4680,86 euro, il TAN fisso del 6,99%, il TAEG dell’8,08%, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro e l’importo totale dovuto di 29.158,10 euro.

L’offerta include il servizio facoltativo FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km con estensione garanzia di un anno, manutenzione ordinaria per tre anni e assistenza stradale per tre anni. Oltre a questo, è inclusa l’assicurazione RCA per un anno. Da precisare che sono previsti una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima di 18.000 km e il pagamento della prima rata dopo un mese.

L’offerta è formulata tenendo conto dell’incentivo statale di 4000 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 5 e intestato da almeno 12 mesi al soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo. La promo è disponibile solo presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa e salvo approvazione da parte di Opel Financial Services.

La nuova Opel Astra Hybrid Edition viene fornita con un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito dal turbo benzina PureTech 110 a quattro cilindri in linea da 1.6 litri con potenza di 110 CV a 6000 g/min e 250 Nm di coppia massima a 1750 g/min, abbinato a un propulsore elettrico per una potenza complessiva pari a 180 CV. Accanto è presente la trazione anteriore e un cambio automatico a 8 marce.

Opel afferma che la vettura impiega 7,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 225 km/h, che diventano 135 km/h usando esclusivamente la modalità full electric. Le emissioni di CO2 sono pari a 25 g/km mentre il consumo di carburante è di 1,1 l/100 km. La batteria da 50 kWh permette alla nuova Astra Hybrid di percorrere fino a 58 km senza produrre emissioni in modalità 100% elettrica.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Edition

L’allestimento Edition propone di serie climatizzatore automatico monozona, controllo automatico della velocità, servosterzo, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cerchi in lega Admiral da 17”, correttore assetto fari, fendinebbia, kit riparazione pneumatici, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, modanature esterne nere, specchietti retrovisori esterni regolabili e riscaldabili elettricamente e con calotte nere, tergilunotto, cavo di ricarica da 1,8 kW e da 7,4 kW, caricatore di bordo da 3,7 kW, quadro strumenti digitale da 10 pollici, volante in pelle premium regolabile, regolazione manuale dei fari, console centrale con bracciolo e due porte USB, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata e cinture di sicurezza anteriori e posteriori regolabili in altezza e con pretensionatori.

Non mancano controllo elettronico della trazione, disattivazione airbag lato passeggero, sistema Keyless Start, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, freno di stazionamento elettrico, ABS + ESP, vari airbag, paraurti cromato, fari anteriori e fanali posteriori a LED, assistenza abbaglianti, luce automatica, sensore pioggia, rivestimenti interni in tessuto, sedili anteriori comfort regolabili manualmente a sei vie, impianto audio con sei altoparlanti, sistema di infotainment con display touch a colori da 10 pollici, sistema di chiamata di emergenza eCall, porta USB anteriore, hotspot Wi-Fi, Radio DAB, proiezione smartphone wireless, cruise control adattivo con funzione Stop & Go, assistenza al mantenimento della corsia di marcia, Intelligente Speed Adaptation, limitatore di velocità, rilevatore di stanchezza conducente, riconoscimento dei cartelli stradali (solo limiti di velocità) e frenata di emergenza.