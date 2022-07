Citroën e-Berlingo a 200 euro al mese con wallbox inclusa

Tramite il finanziamento Simplydrive è possibile acquistare in promozione il Citroën Berlingo in allestimento Live Pack entro il 31 luglio 2022 al prezzo scontato di 23.699 euro anziché 25.199 euro (prezzo di listino di 34.100 euro con IVA, messa su strada e wallbox da 2,3 kW incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi).

In particolare, l’offerta prevede un anticipo di 3762 euro, 35 rate mensili da 200 euro e una rata finale di 16.751,50 euro (valore futuro garantito). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 50,72 euro, le spese della pratica di 350 euro, quella di incasso mensili di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 19.936,90 euro, quello totale dovuto di 23.514,22 euro, gli interessi di 3050,60 euro, il TAN fisso del 5,49% e il TAEG del 6,71%.

Citroën e-Berlingo: scopriamo tutti i dettagli sulla nuova promozione di luglio

La rata mensile comprende il servizio facoltativo IdealDrive con due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km pagando 8 euro al mese.

Da precisare che la promo è valida solo per i clienti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 30.000 km, non è cumulabile con altre iniziative in corso, è soggetta ad approvazione da parte di Banca PSA Italia ed è valida solo presso le concessionarie Citroën aderenti all’iniziativa.

Proprio come gli altri veicoli elettrici ex PSA, anche il nuovo Citroën e-Berlingo nasconde sotto il cofano un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione anteriore. Accanto è presente una batteria da 50 kWh che garantisce fino a 275 km di autonomia con una singola ricarica.

Quest’ultima avviene in poco meno di 30 minuti (fino all’80%) utilizzando una stazione di ricarica rapida pubblica da 100 kW oppure in 7 ore e 30 minuti usando un caricatore monofase da 7,4 kW o ancora 5 ore con uno trifase da 11 kW. In questo caso, la versione M oggetto della promozione propone una lunghezza di 4,40 metri. Secondo quanto affermato da Citroën, il multispazio a zero emissioni impiega 11,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 135 km/h.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento Live Pack

Le caratteristiche previste di serie dall’allestimento Live Pack includono climatizzatore manuale, servosterzo, cerchi in alluminio da 16” con copricerchio Twirl, kit di gonfiaggio pneumatici, portellone posteriore con tergilunotto e lunotto termico fisso, predisposizione barre al tetto, protezioni laterali nere, spoiler posteriore in tinta con la carrozzeria, tergicristalli manuali con sistema magic wash premium, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, cornici delle porte laterali scorrevoli con finitura nera opaca, caricatore di bordo da 7 kW, due portabicchieri, un vano chiuso nella parte alta del lato passeggero, interni in tessuto, panchetta posteriore 2/3 – 1/3 a scomparsa, sedile conducente con regolazione in altezza e dell’inclinazione dello schienale, sedile passeggino singolo con regolazione dell’inclinazione dello schienale, selettore e-toggle e volante regolabile.

Presenti inoltre poggiatesta regolabili in altezza, monitoraggio dell’attenzione del conducente, cavo di ricarica trifase da 22 kW con custodia dedicata, cavo di ricarica da 8A lungo 6 metri e con presa E/F per presa domestica, freno di stazionamento elettrico, ABS + AFU, sistema di assistenza alla partenza in salita, vari airbag, controllo elettronico della stabilità e della trazione, regolatore/limitatore di velocità, Intelligent Speed Assist, monitoraggio della pressione degli pneumatici, Active Lane Departure Warning, informazioni sui limiti di velocità, connettività Bluetooth, porta USB, impianto audio con due altoparlanti, Radio DAB, ingresso mini jack e display touch da 5 pollici.