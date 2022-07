Abarth 695: rate da 299 euro al mese anche a luglio

Fino al 31 luglio 2022 è possibile sfruttare il finanziamento FCA Bank per acquistare in promozione l’Abarth 695 con motore da 180 CV al prezzo scontato di 28.000 euro anziché 31.000 euro (IPT e contributo PFU esclusi).

In particolare, l’offerta prevede un anticipo di 3300 euro, 48 rate mensili di 299 euro (incluse spese in caso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 14.838,82 euro (valore garantito futuro). L’importo totale del credito è di 25.391,86 euro e include il servizio identicode di 235 euro, la Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, le spese istruttoria di 325 euro e i bolli di 16 euro.

Abarth 695: ecco tutti i dettagli sulla nuova promozione di luglio

Gli interessi sono pari a 3230,96 euro, le spese di invio rendiconto periodico cartaceo di 3 euro all’anno, l’importo totale dovuto di 28.802,82 euro (escluso anticipo), il TAN fisso al 3,95% e il TAEG al 5,22%. L’offerta prevede una durata contrattuale di 49 mesi e una percorrenza massima di 60.000 km.

Solo in caso di restituzione del veicolo a scadenza contratto, verranno addebitati 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso. Da precisare che l’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank ed è valida solo presso le concessionarie aderenti all’iniziativa. Dopo 48 mesi, è possibile scegliere se tenere l’auto, cambiarla o restituirla.

Sotto il cofano dell’Abarth 695 trova posto il motore turbo benzina T-Jet a quattro cilindri in linea da 1.4 litri che sviluppa 180 CV di potenza a 5500 g/min e 250 Nm di coppia massima a 3000 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 5 velocità.

La casa dello Scorpione afferma che la vettura impiega 6,7 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 225 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 6,9 l/100 km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 156 g/km.

La dotazione di serie completa proposta dalla 695

Le caratteristiche proposte di serie dal piccolo bolide includono climatizzatore manuale con filtro antipolline, servosterzo, supporto Apple CarPlay e Android Auto, cerchi in lega Montecarlo da 17”, alzacristalli elettrici anteriori, fari e DRL a LED, fendinebbia, griglia frontale a nido d’ape, impianto di scarico Record Monza Dual Mode, comandi audio al volante, pomello del cambio in alluminio, sedili sportivi Sabelt con cuciture rosse e guscio grigio a contrasto, volante rivestito in alcantara con fondo piatto e mirino e dettagli in carbonio, ABS, airbag lato guidatore e passeggero, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7 pollici e Radio DAB.