Opel Crossland: a luglio rate da 129 euro al mese con manutenzione e assistenza stradale incluse

Grazie al finanziamento Scelta Opel è possibile acquistare in promozione l’Opel Crossland in allestimento Edition e con motore benzina da 83 CV al prezzo scontato di 19.000 euro anziché 19.900 euro (prezzo di listino di 26.400 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

In particolare, la promo prevede un anticipo di 6637,35 euro, 35 rate mensili da 129 euro (con incluse spese gestione pagamenti di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 11.714,03 euro (valore futuro garantito).

Opel Crossland: il crossover tedesco è disponibile in promozione fino al 31 luglio

L’importo totale del credito è di 13.577,65 euro (con incluse le spese istruttoria di 350 euro e il costo per servizi facoltativi di 865 euro), gli interessi di 2651,38 euro, il TAN fisso al 6,99%, il TAEG all’8,76%, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di bollo su invio comunicazione periodica pari a 2 euro e l’importo totale dovuto di 16.377,03 euro.

La promozione comprende il servizio facoltativo FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km con estensione garanzia di un anno, manutenzione ordinaria per tre anni e assistenza stradale per tre anni.

L’offerta prevede una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima di 18.000 km, il pagamento della prima rata dopo un mese, è valida presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa ed è salvo approvazione Opel Financial Services.

L’Opel Crossland Edition oggetto della promozione viene fornito con il motore benzina PureTech 83 a tre cilindri in linea da 1.2 litri che sviluppa 83 CV di potenza a 5750 g/min e 118 Nm di coppia massima a 2750 g/min. È abbinato a un cambio manuale a 5 velocità e alla trazione anteriore.

Il brand afferma che il crossover impiega 14,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 170 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è di 4,6 l/100 km mentre le emissioni di CO2 si attestano a 106 g/km.

Ecco tutte le caratteristiche proposte di serie dall’allestimento Edition

L’allestimento Edition propone di serie climatizzatore manuale, tergilunotto, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, tetto in tinta con la carrozzeria, sistema di assistenza alla partenza in salita, cerchi in acciaio Silver/Black da 16”, volante in pelle con regolazione in altezza e profondità, sedile posteriore sdoppiabile, cornici dei finestrini nere, indicatore temperatura esterna, fari Eco LED, cruise control con limitatore di velocità, servosterzo e specchietti retrovisori esterni con funzione riscaldamento e calotte in tinta con la carrozzeria.

Non mancano display touch da 7 pollici sulla consolle centrale, comandi radio al volante, impianto audio con sei altoparlanti, porta USB, specchietto retrovisore interno elettrocromico, cinture di sicurezza con pretensionatori, supporto Apple CarPlay e Android Auto, sensori pioggia e luminosità, sistema di infotainment Multimedia, ABS, vari airbag, chiusura centralizzata, quadro strumenti digitale, poggiatesta posteriori e controllo elettronico della stabilità e della trazione.