Fiat Tipo Hybrid a 229 euro al mese fino al 31 luglio

A luglio 2022 è disponibile promozione anche la Fiat Tipo Hybrid con carrozzeria a cinque porte e motore mild hybrid da 130 CV al prezzo scontato di 21.550 euro anziché 23.850 euro (prezzo di listino di 26.450 euro con IPT e contributo PFU esclusi) tramite il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank.

L’offerta è valida solo in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi e prevede 3000 euro di valutazione minima garantita dell’usato e 1900 euro in caso di finanziamento.

Fiat Tipo Hybrid: scopriamo tutti i dettagli sulla nuova offerta valida a luglio 2022

Entrando più nello specifico, la promozione prevede un anticipo di 4300 euro, 48 rate mensili di 229 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale residua di 11.220,33 euro (valore garantito futuro).

L’importo totale del credito è di 17.859,83 euro e include le spese istruttoria di 325 euro, i bolli di 16 euro, il servizio identicode di 235 euro e la Polizza Pneumatici di 33,83 euro. Le spese di invio rendiconto periodico cartaceo sono di 3 euro all’anno, gli interessi di 4184,50 euro, l’importo totale dovuto di 22.224,33 euro (escluso anticipo), il TAN fisso al 6,99% e il TAEG all’8,82%.

L’offerta FCA Bank prevede un chilometraggio massimo di 60.000 km e una durata contrattuale di 49 mesi. In caso di superamento e solo in caso di restituzione del veicolo a scadenza contratto, bisognerà pagare 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso. La promozione è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank ed è valida solo presso le concessionarie Fiat aderenti all’iniziativa.

La Fiat Tipo Hybrid cinque porte propone di serie un motore benzina a quattro cilindri in linea da 1.5 litri abbinato alla tecnologia mild hybrid che produce 130 CV di potenza a 5250 g/min e 240 Nm di coppia massima a 1500 g/min. Accanto troviamo un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce e la trazione anteriore.

La casa automobilistica torinese sostiene che la vettura impiega 9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 207 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,6 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 120 g/km.

Tutte le caratteristiche proposte di serie della versione mild hybrid

La versione Hybrid della vettura propone di serie cerchi Styled da 16”, correttore assetto fari, DRL a LED, paraurti in tinta con la carrozzeria, presa da 12V, quadro strumenti digitali, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore sdoppiato, kit riparazione pneumatici Fix & Go, Active Grill Shutter, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, climatizzatore automatico, cruise control, porta USB, servosterzo, supporto Android Auto ed Apple CarPlay, tergilunotto e specchietti retrovisori esterni con calotte nere, regolazione elettrica e funzione disappannamento.

Presenti inoltre volante soft-touch con comandi radio e regolazione in altezza e profondità, sedili in tessuto, vari airbag, Lane Control, cinture di sicurezza con pretensionatori, telecomando apertura/chiusura porte, controllo elettronico della stabilità, riconoscimento dei cartelli stradali, Intelligent Speed Assist, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7 pollici, sensore temperatura esterna, tasche dietro ai sedili, frenata di emergenza automatica, sistema di assistenza alla partenza in salita, ABS, radio DAB, connettività Bluetooth e Attention Assist.