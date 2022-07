Fiat Panda Hybrid: anche a luglio è disponibile in offerta a 99 euro al mese

Attraverso il finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank è possibile acquistare in promozione fino al 31 luglio la Fiat Panda Hybrid con motore mild hybrid da 70 CV al prezzo scontato di 11.100 euro anziché 13.000 euro (prezzo di listino di 15.000 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

Da specificare che l’offerta è valida solo in caso di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi e inoltre prevede 2000 euro di valutazione minima garantita qualunque sia lo stato dell’usato e 1900 euro in caso di finanziamento.

Fiat Panda Hybrid: ecco la nuova offerta di finanziamento valida a luglio

L’offerta FCA Bank prevede un anticipo di 2430 euro, 48 rate mensili di 99 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale residua di 7033,08 euro (valore garantito futuro). L’importo totale del credito è di 9279,83 euro con incluse spese istruttoria di 325 euro, bolli di 16 euro, servizio identicode di 235 euro e Polizza Pneumatici di 33,83 euro.

Le spese di invio rendiconto periodico cartaceo sono di 3 euro all’anno, gli interessi di 2307,25 euro, l’importo totale dovuto di 11.797,08 euro (escluso anticipo), il TAN è fisso al 6,99% e il TAEG al 10,17%.

Solo in caso di restituzione del veicolo alla scadenza contrattuale prevista, verrà addebitato un costo di superamento di 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso. Il chilometraggio massimo previsto dal finanziamento è pari a 60.000 km mentre la durata contrattuale è di 49 mesi. L’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank ed è valida solo presso le concessionarie Fiat aderenti all’iniziativa.

La Fiat Panda Hybrid viene fornita con il motore benzina Firefly a tre cilindri in linea da 1 litro con tecnologia mild hybrid che sviluppa 70 CV di potenza a 6000 g/min e 92 Nm di coppia massima a 3500 g/min. È abbinato a un cambio manuale a 6 marce e alla trazione anteriore.

La casa automobilistica torinese afferma che la popolare utilitaria impiega 13,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 164 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,8 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 109 g/km.

La dotazione completa proposta di serie dall’allestimento base

La dotazione di serie è composta da climatizzatore manuale con filtro antipolline, servosterzo Dualdrive, alzacristalli elettrici anteriori, coppa ruota da 14”, correttore assetto fari, kit riparazione pneumatici Fix & Go, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, tergilunotto, paraurti verniciati, specchietti retrovisori esterni regolabili manualmente e con calotte nere, interni standard, presa da 12V, volante con regolazione in altezza e profondità e sensore temperatura esterna.

Non mancano ABS, airbag guidatore e lato passeggero, antifurto, poggiatesta anteriori anti colpo di frusta, chiusura centralizzata, cinture di sicurezza con pretensionatori, telecomando apertura/chiusura porte + plafoniera vano bagagli, sistema Start & Stop, controllo elettronico della stabilità e della trazione, sistema di assistenza alla frenata, sistema di assistenza alla partenza in salita, regolazione coppia motore in fase di rilascio e predisposizione radio senza DAB.