Opel Mokka a 149 euro al mese con prima rata a 30 giorni

Entro il 4 luglio 2022 è possibile sfruttare il finanziamento Scelta Opel per acquistare in promozione l’Opel Mokka in allestimento Edition e con motore benzina da 100 CV al prezzo scontato di 21.000 euro anziché 21.900 euro (prezzo di listino di 24.400 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

Entrando più nello specifico, la promo prevede un anticipo di 6069,67 euro, 35 rate mensili da 149 euro (con incluse spese gestione pagamenti di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 14.042,20 euro (valore futuro garantito). L’importo totale del credito è di 16.155,33 euro e include le spese istruttoria di 350 euro e i costi per servizi facoltative di 875 euro.

Opel Mokka: continua la promo riservata al crossover anche a luglio

Gli interessi sono di 3101,87 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro, il TAN fisso al 6,85%, e il TAEG all’8,35% e l’importo totale dovuto di 19.405,20 euro.

L’offerta comprende il servizio facoltativo FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km con estensione garanzia di un anno, manutenzione ordinaria per tre anni e assistenza stradale per tre anni. La durata contrattuale è pari a 36 mesi, la percorrenza massima è di 18.000 km mentre il pagamento della prima rata avviene dopo un mese.

La promo è valida solo presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa con permuta o rottamazione auto ed è salvo approvazione da parte di Opel Financial Services.

L’Opel Mokka Edition oggetto della promozione viene proposto con il motore benzina PureTech 100 a tre cilindri in linea da 1.2 litri che produce 100 CV di potenza a 5500 g/min e 205 Nm di coppia massima a 1750 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 rapporti.

La casa automobilistica di Stellantis afferma che il SUV compatto impiega 11 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 182 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,6 km l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 104 g/km.

Ecco la dotazione completa offerta di serie dall’allestimento Edition

L’allestimento Edition propone di serie cerchi in lega Silver da 16”, correttore assetto fari, fari Eco LED, kit riparazione pneumatici, luci di direzione a LED, tetto in tinta con la carrozzeria, alzacristalli elettrici anteriori, poggiatesta posteriori, controllo automatico della velocità, servosterzo, dettagli esterni cromati, tergilunotto, poggiatesta posteriori, sedile posteriore sdoppiato, ABS, climatizzatore manuale e alzacristalli elettrici anteriori.

Non mancano controllo elettronico della stabilità e della trazione, cintura di sicurezza con pretensionatori, pacchetto Safety, vari airbag, sedile passeggero anteriore regolabile, rivestimento in tessuto Ethnic, chiusura centralizzata, radio con Bluetooth e sedile guidatore con regolazione a sei vie.