Citroën e-C4 a 300 euro al mese con gli incentivi statali

Ancora per poche ore è possibile sfruttare il finanziamento Simplydrive per acquistare in promozione la nuova Citroën e-C4 completamente elettrica in allestimento Feel al prezzo scontato di 28.299 euro anziché 29.799 euro (prezzo di listino di 36.800 euro con IVA, messa su strada, stazione di ricarica Wallbox da 2,3 kW incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi).

Entrando più nello specifico, l’offerta prevede un anticipo di 3548 euro, 35 rate mensili da 300 euro e una rata finale di 18.660,50 euro (valore futuro garantito). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 62,75 euro, le spese della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensili di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 24.750,72 euro, quello totale dovuto di 28.899,25 euro, gli interessi di 3609,78 euro, il TAN fisso al 5,49% e il TAEG al 6,56%.

Citroën e-C4: tutti i dettagli sull’offerta di giugno dedicata al crossover elettrico

Il finanziamento comprende il servizio facoltativo IdealDrive che prevede due anni di garanzia contrattuale più un anno di estensione con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km pagando 9 euro al mese.

L’offerta è valida solo per i clienti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima di 30.000 km, è valida solo presso le concessionarie Citroën aderenti all’iniziativa, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è salvo approvazione da parte di Banca PSA Italia.

Infine, la promo è valida grazie ai 5000 euro di incentivi statali in caso di rottamazione di un veicolo di categoria M1 rispettati i requisiti previsti dal contributo statale DPCM del 6 aprile 2022.

La Citroën e-C4 Feel viene fornita con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima a 3000 g/min, abbinato alla trazione anteriore. Citroën propone una batteria da 50 kWh che garantisce fino a 350 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP.

Usando una stazione di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW, è possibile caricare la batteria in soli 30 minuti dallo 0% all’80%. Per quanto riguarda le prestazioni, la e-C4 impiega 9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 150 km/h.

Scopriamo tutta la dotazione di serie proposta dall’allestimento Feel

L’allestimento Feel propone di serie Citroën Connect Box, climatizzatore automatico bizona, connettività Bluetooth, radio DAB, impianto audio con sei altoparlanti, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, display centrale touch da 10 pollici con funzione mirrorscreen, accensione automatica dei fari, cerchi in lega Crosslight diamantati da 18”, correttore assetto fari, fari anteriori a LED con firma luminosa a V, fendinebbia a LED con funzione cornering, fanali posteriori alogeni con firma luminosa a LED, funzione Follow Me Home, kit riparazione pneumatici, Pack Color Electric Blue, tergilunotto, tergicristallo automatico con sensore pioggia, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e con calotte nere, paraurti posteriore in nero lucido, profili laterali e passaruota in nero matt, maniglie delle portiere esterne nere, caricatore di bordo monofase da 7,4 kW, indicatore a temperatura esterna e interni in tessuto.

Non mancano panchetta posteriore frazionabile 2/3 – 1/3, bocchette d’areazione con cornici cromate, presa da 12V, quattro porte USB (due anteriori e due posteriori), sedile conducente con regolazione lombare e in altezza, quadro strumenti digitali con display TFT da 5.5 pollici, volante in pelle con comandi integrati e regolazione in altezza e profondità, vano portaoggetti, ABS, sistema ISOFIX, avvisatore acustico AVAS, chiusura centralizzata con telecomando, controllo della stabilità, controllo elettronico della trazione, cinture di sicurezza con pretensionatori, poggiatesta posteriori, sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions, cavo di ricarica T2 per presa domestica, sistema Start & Stop, freno di stazionamento elettrico, cavo di ricarica trifase da 22 kW con custodia dedicata, vari airbag, alzacristalli elettrici posteriori, Pack Color Blacck, Active Safety Brake con funzione video, allerta rischio collisione, Driver Attention Alert, sistema attivo di superamento della linea di carreggiata, regolatore/limitatore di velocità e riconoscimento dei cartelli stradali.