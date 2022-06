Opel Grandland a 299 euro al mese con prima rata a 30 giorni

Grazie al finanziamento Scelta Opel è possibile acquistare in promozione il nuovo Opel Grandland in allestimento base e con motore da 130 CV al prezzo scontato di 26.550 euro anziché 27.450 euro (prezzo di listino di 31.700 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

In particolare, sono previsti un anticipo di 6299,85 euro, 35 rate mensili da 299 euro al mese (con incluse le spese di gestione pagamenti di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 14.715,13 euro (valore futuro garantito).

Opel Grandland: anche a giugno è disponibili in promozione nella versione base

L’importo totale del credito è di 21.450,15 euro (che include le spese istruttoria di 350 euro e il costo per servizi facoltativi di 850 euro), gli interessi di 3729,98 euro, l’imposta di bollo di 16 euro, le spese di bollo su invio comunicazione periodica di 2 euro, l’importo totale dovuto di 25.328,13 euro, il TAN fisso al 6,85% e il TAEG all’8,13%.

L’offerta include il servizio facoltativo FlexCare Silver per 3 anni/30.000 km con estensione garanzia di un anno, assistenza stradale per tre anni e manutenzione ordinaria per tre anni. Il finanziamento prevede una durata contrattuale di 36 mesi, una percorrenza massima di 18.000 km e il pagamento della prima rata dopo un mese. L’offerta è valida solo presso le concessionarie Opel aderenti all’iniziativa ed è salvo approvazione da parte di Opel Financial Services.

L’Opel Grandland viene fornito con il motore turbo benzina PureTech 130 a tre cilindri in linea da 1.2 litri che sviluppa 130 CV di potenza a 5500 g/min e 230 Nm di coppia massima a 1755 g/min. Accanto troviamo la trazione anteriore e un cambio manuale 6 marce.

Opel sostiene che il SUV raggiunge una velocità massima di 188 km/h e passa da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,1 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 114 g/km.

Ecco la dotazione completa proposta di serie dall’allestimento entry-level

L’allestimento base propone di serie cofano motore in tinta con la carrozzeria, correttore assetto fari, vetri posteriori trasparenti, skid plate anteriori e posteriori neri, sensore pioggia, parabrezza acustico, fari a LED con attivazione automatica, tetto standard, indicatore temperatura esterna, bracciolo centrale scorrevole, comandi radio al volante, illuminazione ambientale, cruise control, alzacristalli elettrici posteriori, protezioni anteriori e posteriori e passaruota neri, modanature esterne nere, maniglie delle portiere esterne nere, climatizzatore automatico bizona, servosterzo e specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, funzione riscaldamento, ripiegabili manualmente e calotte nere.

Non mancano ABS, sistema ISOFIX per i sedili anteriori e per quello del passeggero anteriore, cinture di sicurezza con pretensionatori, cerchi in lega Silver a cinque razze da 17”, supporto Apple CarPlay e Android Auto, kit riparazione pneumatici, sistema di infotainment Multimedia Intellilink con display touch da 7 pollici, connettività Bluetooth, radio DAB, rilevamento di stanchezza conducente, sistema di mantenimento della corsia di marcia, riconoscimento dei cartelli stradali, vari airbag, controllo elettronico della stabilità e della trazione, interni in tessuto, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore sdoppiato, volante in pelle con fondo piatto, poggiatesta posteriori, frenata automatica di emergenza, chiusura centralizzata e specchietto retrovisore interno inclinabile.