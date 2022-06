Jeep Compass: ecco l’offerta di giugno a 199 euro al mese con finanziamento

Entro il 30 giugno 2022 è possibile sfruttare il finanziamento Jeep Excellence per acquistare in promozione la Jeep Compass in allestimento Longitude e con motore diesel da 130 CV. In particolare, è possibile acquistarla al prezzo scontato di 27.400 euro anziché 28.400 euro (prezzo di listino di 32.900 euro con IPT e contributo PFU esclusi).

Sono previsti un anticipo di 8660 euro, 48 rate mensili da 199 euro e rata finale di 15.509,75 euro. Inoltre, abbiamo una durata contrattuale di 49 mesi, il pagamento della prima rata dopo 30 giorni e la possibilità di percorrere fino a un massimo di 90.000 km.

Jeep Compass: tutti i dettagli sulla nuova promo di giugno 2022

L’importo totale del credito è di 20.281,86 euro che include servizio identicode di 235 euro, Polizza Pneumatici Plus di 115,86 euro, Miximum Care due anni/160.000 km di 850 euro, spese istruttoria di 325 euro e bolli di 16 euro. Gli interessi sono di 4611,88 euro, l’importo totale dovuto di 25.073,74 euro (escluso anticipo), le spese di invio rendiconto cartaceo di 3 euro all’anno, il TAN del 6,29% (fisso) e il TAEG del 7,90%.

Solo in caso di restituzione del veicolo a scadenza contratto, verrà addebitato un costo di 0,10 euro per ogni km in più percorso. Inoltre, la promo è valida in caso di permuta su un lotto limitato di vetture disponibili in pronta consegna con il contributo Jeep e delle concessionarie aderenti all’iniziativa. Maximum Care prevede due anni di manutenzione e quattro anni di garanzia inclusi nella rata.

Sotto il cofano della Jeep Compass Longitude è presente il motore diesel Multijet II a quattro cilindri in linea da 1.6 litri che propone 130 CV di potenza a 3750 g/min e 320 Nm di coppia massima a 1500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio manuale a 6 velocità.

La casa automobilistica americana afferma che il SUV impiega 11,2 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 187 km/h. Le emissioni di CO2 sono pari a 135 g/km mentre il consumo di carburante nel ciclo misto è di 5,2 litri/100 km.

La dotazione completa di serie proposta dall’allestimento Longitude

L’allestimento Longitude prevede di serie supporto Apple CarPlay e Android Auto wireless, connettività Bluetooth, cruise control, servosterzo, Intelligent Speed Assist, climatizzatore automatico bizona, cerchi in lega da 17”, correttore assetto fari, fari a LED con DRL integrati, tergilunotto, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica e calotte in Gloss Black, indicatore temperatura esterna e quadro strumenti con display TFT a colori da 10.25 pollici.

Non mancano sedili posteriori ribaltabili 40/60, sedili in tessuto, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici e radio DAB, ABS, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Lane Support System, cintura di sicurezza con pretensionatori, Full Speed Forward Collisione Warning, riconoscimento dei cartelli stradali, rilevatore di stanchezza conducente, vari airbag, frenata di emergenza e riconoscimento di pedoni e ciclisti.