Peugeot 3008 a 349 euro al mese con estensione garanzia e manutenzione

Peugeot ha deciso di rinnovare anche a giugno 2022 la promozione riservata al Peugeot 3008 in allestimento Allure Pack e con motore diesel da 130 CV attraverso il finanziamento I-Move Avantage.

In particolare, il SUV può essere acquistato a un prezzo scontato di 35.500 euro anziché 36.500 euro (prezzo di listino di 39.020 euro con IVA e messa su strada incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi).

Peugeot 3008: tutti i dettagli sulla nuova promo di giugno

Entrando più nello specifico, l’offerta prevede un anticipo di 8715 euro, 35 rate mensili da 349 euro e una rata finale di 20.839,50 euro (valore futuro garantito). Il finanziamento comprende il servizio facoltativo Efficiency con estensione della garanzia di un anno/45.000 km e la manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/45.000 km pagando 21 euro al mese.

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 67,84 euro, le spese di gestione della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensili di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 26.735,23 euro, quello totale dovuto di 32.366,34 euro, gli interessi di 5037,27 euro, il TAN fisso al 6,99% e il TAEG all’8,1%.

L’offerta è rivolta soltanto ai clienti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 45.000 km, è soggetta ad approvazione da parte di Banca PSA Italia ed è valida solo presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa.

Il Peugeot 3008 oggetto della promozione viene fornito con il motore diesel BlueHDi 130 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri capace di sviluppare 130 CV a 3750 g/min e 300 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Accanto è presente un cambio manuale a 6 rapporti e la trazione anteriore.

Peugeot afferma che il SUV impiega 11,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 192 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 3,9 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 104 g/km.

La dotazione completa di serie dell’allestimento Allure Pack

L’allestimento Allure Pack prevede di serie climatizzatore automatico bizona con bocchette dell’aria posteriori, Radio DAB, supporto Apple CarPlay e Android Auto, regolatore/limitatore di velocità programmabile, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, servosterzo, sistema Visiopark con retrocamera a 180°, cerchi in lega Detroit da 18”, correttore assetto fari, DRL a LED ad artiglio con bordo cromato, fanali posteriori Full LED 3D, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, kit riparazione pneumatici, griglia frontale senza cornice, cornici finestrini cromati, tergilunotto, vetri posteriori e lunotto oscurati, specchietti retrovisori esterni riscaldabili, regolabili e richiudibili elettricamente e con illuminazione a LED, poggiagomiti centrale anteriore con vano portaoggetti, indicatore temperatura esterna, interni in misto TEP/tessuto, pedaliera sportiva in alluminio, Peugeot i-Cockpit, tre prese da 12V, display head-up da 12.3 pollici, sedile conducente con regolazione lombare e in altezza, sedile passeggero ripiegabile in avanti e con regolazione in altezza, sedile posteriore con poggiabraccio centrale e vano passaggio sci e volante multifunzione in pelle Pieno Fiore con regolazione in altezza e profondità.

Non mancano Active Safety Brake, poggiatesta posteriori, chiusura centralizzata con telecomando, riconoscimento esteso dei segnali stradali, accensione automatica delle luci di emergenza in caso di forte decelerazione, cinture di sicurezza con pretensionatori, sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello del passeggero anteriore, Lane Departure Warning, sistema Keyless Access & Start, ABS + AFU, sistema di assistenza alla partenza in salita, controllo elettronico della stabilità e della trazione, vari airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione antipizzicamento e comando sequenziale, illuminazione ambientale, freno di stazionamento elettrico, monitoraggio dell’angolo cieco, High Beam Assist, Driver Attention Alert, accensione automatica dei proiettori e dei tergicristalli, specchietto retrovisore interno elettrocromico, connettività Bluetooth, porta USB, ingresso mini jack, navigatore 3D e display touch HD da 10 pollici.