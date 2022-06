Fiat E-Doblò a 299 euro al mese con gli incentivi statali

Per il nuovo Fiat Doblò completamente elettrico, FCA Bank propone già un’interessante promozione attraverso il finanziamento Contributo Prezzo. In particolare, è possibile acquistare il nuovo van a zero emissioni al prezzo scontato di 29.900 euro anziché 31.800 euro (prezzo con incentivo statale, 36.800 euro come prezzo promozionale 38.100 euro come prezzo di listino con IPT e contributo PFU esclusi).

In particolare, la promozione comprende 1300 euro di sconto, 5000 euro di incentivi statali e 1900 euro in caso di finanziamento. Inoltre, la promo è valida in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad Euro 4 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi.

Fiat E-Doblò: scopriamo la nuova promozione FCA Bank sul van elettrico

L’offerta riguardo il Fiat Doblò con Launch Pack e viene proposto con anticipo di 6700 euro, 48 rate mensili di 299 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 15.242,84 euro (valore garantito futuro). L’importo totale del credito è di 23.809,83 euro e include spese istruttoria di 325 euro, bolli di 16 euro, identicode di 235 euro e Polizza Pneumatici di 33,83 euro.

Le spese di invio rendiconto periodico cartaceo sono di 3 euro all’anno, gli interessi di 5617,01 euro, il TAN fisso al 6,99%, il TAEG all’8,40% e l’importo totale dovuto di 29.606,84 euro (escluso anticipo).

Solo in caso di restituzione del veicolo a scadenza contratto, bisognerà pagare 0,05 cent di euro per ogni km in più percorso una volta terminati i 60.000 km previsti dal contratto di 49 mesi. Da precisare che l’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank ed è valida presso le concessionarie Fiat aderenti all’iniziativa.

Viene fornito con un motore elettrico da 136 CV

Il nuovo Fiat Doblò viene fornito con un motore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza e 260 Nm di coppia massima e una batteria da 50 kWh che promette oltre 280 km di autonomia nel ciclo WLTP e con una singola ricarica.

Quest’ultima avviene fino all’80% in soli 30 minuti utilizzando la modalità Quick Charge fino a 100 kW. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica torinese, la versione a zero emissioni del nuovo Fiat Doblò è capace di raggiungere una velocità massima di 130 km/h.

Tre modalità di guida tra cui scegliere

Propone tre modalità di guida tra cui scegliere chiamate Normal, Eco e Power che permettono di guidare il modello a seconda delle proprie esigenze. A bordo troviamo 17 funzioni di sicurezza e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che ne assicurano il posizionamento al vertice del segmento.

Di serie abbiamo riconoscimento automatico dei cartelli stradali, frenata di emergenza automatica, sistema di avvertimento dell’uscita dalla corsia di marcia e sistema che valuta il livello di attenzione del guidatore. Su richiesta, invece, è disponibile il sistema Grip Control con Hill Descend Control che permette un controllo perfetto del veicolo in caso di pendenze maggiori del 3%.

Proseguendo, sul Fiat E-Doblò abbiamo il display head-up, la retrocamera, il tetto in vetro panoramico Magic Top, il sistema ISOFIX per i sedili, la funzione opzionale Magic View che facilita le manovre di parcheggio, il lunotto posteriore apribile Magic Window e la possibilità di installare fino a tre sedili singoli nella seconda fila.