DS 9 E-Tense: ecco l’offerta di noleggio Free2Move Lease da 660 euro al mese

La DS 9 E-Tense, la vettura top di gamma di DS Automobiles è disponibile in promozione fino al 30 giugno 2022 attraverso un’offerta di noleggio a lungo termine proposta da Free2Move Lease.

In particolare, la promo è rivolta all’allestimento Performance Line+ e prevede un anticipo di 10.560 euro (IVA inclusa) e 35 canoni mensili da 660 euro (IVA inclusa). Inoltre, è prevista una durata contrattuale di 36 mesi e la possibilità di percorrere fino a 45.000 km.

DS 9 E-Tense: Free2Move Lease permette di guidarla a 660 euro al mese con tutto incluso

La promo include una serie di servizi per guidare con tranquillità la DS 9 E-Tense Performance Line+. In particolare, abbiamo DS Service Valet (il servizio che garantisce pick-up and delivery in occasione della manutenzione ordinaria), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, vettura sostitutiva in caso di guasto, copertura assicurativa RCA e antifurto con polizza incendio e furto.

Da precisare che l’offerta è stata calcolata sulla provincia di Milano, è soggetta a limitazioni territoriali che saranno dettagliati presso la concessionaria DS Automobiles scelta ed è accessibile anche con permuta.

Free2Move Lease propone il noleggio a lungo termine per tutti coloro che vogliono guidare un’auto sempre perfettamente manutenuta e performante e con il miglior livello di sicurezza per conducente e passeggeri. Libera il cliente dai pensieri legati alla gestione e all’amministrazione dell’auto e alla svalutazione dell’usato, tutto pagando un unico canone mensile tutto incluso.

La DS 9 E-Tense Performance Line+ è equipaggiata con un gruppo propulsore ibrido plug-in costituito da un motore endotermico a benzina da 1.6 litri e un powertrain elettrico per una potenza complessiva pari a 225 CV.

Abbinato a un cambio automatico sequenziale a 8 rapporti e alla trazione anteriore, il propulsore permette alla vettura di raggiungere una velocità massima di 240 km/h e di impiegare 8,3 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Il consumo medio di carburante è di 1,4 litri/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 31 g/km.

Tutta la dotazione di serie proposta dall’allestimento Performance Line+

L’allestimento Performance Line+ propone di serie climatizzatore automatico bizona, cruise control, filtro a carboni attivi, Hill Assist, supporto Apple CarPlay e Android Auto, display touch e centrale da 12 pollici con riconoscimento vocale, precondizionamento termico dell’abitacolo tramite l’app MyDS, servosterzo, cerchi in lega Monaco da 19”, correttore assetto fari, DS Active LED Vision, DS Wings e profilo posteriore cromati, DRL a LED, fendinebbia con funzione cornering, fanali posteriori 3D a LED, griglia frontale in nero lucido, kit riparazione pneumatici, maniglie esterne a scomparsa in tinta con la carrozzeria, parabrezza oscurato e acustico, predisposizione per gancio traino, specchietti retrovisori esterni elettrocromatici, sensore pioggia, tetto in nero perla, vetri posteriori e lunotto oscurati, bracciolo centrale anteriore e posteriore, cavo di ricarica monofase Modo 2 da 1,8 kW, cavo monofase Modo 3 da 7,4 kW, illuminazione interna a LED, indicatore temperatura esterna, caricatore di bordo da 7 kW, orologio BRM R180, pedaliera in alluminio, specchietto retrovisore interno elettrocromatico senza cornice, sedile guidatore regolabile in altezza, sedili posteriori frazionabili 2/3 – 1/3 con portasci e sedili anteriori elettrici riscaldabili con regolazione lombare e funzione memoria.

Non mancano volante regolabile in altezza e profondità, poggiatesta posteriori, sistema ISOFIX per i sedili posteriori e per quello del passeggero anteriore, avviso di collisione laterale durante il parcheggio, sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, chiusura centralizzata, Comfort Access, controllo elettronico della trazione, DS Active Scan Suspension, frena di emergenza fino a 140 km/h, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, Lane Departure Warning, cinture di sicurezza con pretensionatore, Speedcam, freno di stazionamento elettronico, sei airbag, ABS, controllo elettronico della stabilità, ripartizione elettronica della frenata, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cruscotto, console centrale e pannelli delle portiere in alcantara, inserti sulla console centrale in nero opaco guilloché, Pack Comfort per i sedili posteriori, sedili in pelle grigia e nera e alcantara con cuciture in carminio e oro, tappetini anteriori e posteriori Performance Line, volante in pelle traforata e cuciture in carminio e oro, impianto audio con otto altoparlanti, tre porte USB (una anteriore e due posteriori), Radio DAB, connettività Bluetooth, retrocamera e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.