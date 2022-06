DS 3 Crossback a 149 euro al mese con gli incentivi statali

Entro il 30 giugno 2022 è possibile sfruttare il finanziamento Styledrive proposto da DS Automobiles per acquistare in promozione a 22.450 euro anziché 27.700 euro (prezzo di listino con IVA e messa su strada incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi) la DS 3 Crossback in allestimento So Chic e con motore benzina da 100 CV.

Entrando più nello specifico, la promo prevede un anticipo di 8000 euro, 35 rate mensili da 148,76 euro e una rata finale di 12.496,53 euro (valore futuro garantito). La promo prevede un incentivo statale pari a 2000 euro alle persone fisiche che a acquistano, anche in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2022 e immatricolano in Italia un nuovo veicolo di fabbrica omologato in una classe non inferiore a Euro 6 e con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, appartenente alla categoria M1 e con il vincolo di possesso di almeno 12 mesi a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo omologato in classe inferiore ad Euro 5.

DS 3 Crossback: scopriamo tutti i dettagli sulla nuova promozione con incentivi

L’imposta sostitutiva sul contratto è di 37 euro, le spese della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensili pari a 3,50 euro, l’importo totale del credito di 14.450 euro, quello totale dovuto di 17.415,05 euro, gli interessi di 2452,05 euro, il TAN fisso al 5,99% e il TAEG al 7,6%.

L’offerta comprende il servizio DS Extended Care con estensione della garanzia di un anno o 45.000 km pagando 9,03 euro al mese. L’offerta è valida solo per i clienti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 45.000 km, in caso di permuta di una vettura intestata da almeno sei mesi e presso le concessionarie DS Automobiles aderenti all’iniziativa.

Inoltre, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è salvo approvazione da parte di Banca PSA Italia. Attraverso il finanziamento StyleDrive, è possibile sostituire la DS 3 Crossback per avere una nuova DS al passo con l’esigenza in evoluzione, tenerla saldando l’ultima rata del finanziamento oppure restituirla senza alcuna preoccupazione.

Sotto il cofano della DS 3 Crossback So Chic troviamo il motore benzina PureTech 100 a tre cilindri linea da 1.2 litri che eroga 100 CV di potenza a 5500 g/min e 205 Nm di coppia massima a 1750 g/min. Accanto ci sono la trazione anteriore e un cambio manuale a 6 rapporti.

La casa automobilistica francese sostiene che il modello impiega 10,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 181 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 4,6 l/100 km mentre le emissioni CO2 sono di 106 g/km.

Ecco tutte le caratteristiche di serie proposte dall’allestimento So Chic

L’allestimento So Chic propone di serie sensori di parcheggio posteriori, sistema di assistenza alla partenza in salita, cerchi in lega Madrid da 17″, DS Wings cromati, climatizzatore automatico, servosterzo, sensori per il monitoraggio della pressione degli pneumatici, sensori luci e pioggia, sedile del guidatore regolabile in altezza, vetri posteriori oscurati, fari diurni a LED, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, chiusura centralizzata, tergilunotto, poggiatesta posteriori, volante con regolazione in altezza e profondità, maniglie delle portiere a scomparsa e specchietti retrovisori esterni con regolazione e chiusura elettrica.

Sono presenti inoltre ABS, ESP, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, cruise control, sei airbag, freno di stazionamento elettrico, limitatore automatico della velocità, riconoscimento dei cartelli stradali, Active Safety Back, Lane Keeping Assist, controllo elettronico della trazione, interni in tessuto Bastille e sistema di infotainment con display touch da 7 pollici, porta USB, connettività Bluetooth, supporto Apple CarPlay e Android Auto, Radio DAB, funzione mirrorscreen e impianto audio con otto altoparlanti.