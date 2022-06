Peugeot 308 SW a 269 euro al mese con estensione garanzia

Tramite il finanziamento I-Move Avnatage è possibile acquistare in promozione la nuova Peugeot 308 SW in allestimento Allure Pack e con motore diesel da 130 CV al prezzo promozionale di 29.900 euro anziché 30.900 euro solo entro il 30 giugno 2022.

In particolare, l’offerta prevede IVA e messa su strada incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi. Sono previsti un anticipo di 8539 euro, 35 rate mensili da 269 euro e una rata finale di 17.347,50 euro (valore futuro garantito).

Peugeot 308 SW: scopriamo tutti i dettagli sulla nuova promozione

È compreso anche il servizio facoltativo Efficiency con un anno di estensione garanzia (o 45.000 km) e la manutenzione ordinaria programmata a tre mesi mesi/45.000 km pagando 23 euro al mese. L’imposta sostituiva sul contratto è di 54,28 euro, le spese di gestione della pratica di 350 euro, quelle di incasso mensili di 3,50 euro, l’importo totale del credito di 21.361,15 euro, quello totale dovuto di 25.988,78 euro, gli interessi di 4097,35 euro, il TAN fisso al 6,99% e il TAEG all’8,28%.

L’offerta è valida solo per i clienti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi e una percorrenza massima di 45.000 km ed è disponibile solo presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa. Naturalmente, è soggetta ad approvazione da parte di Banca PSA Italia.

Sotto il cofano della Peugeot 308 SW Allure Pack c’è il motore diesel BlueHDi 130 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri capace di sviluppare 130 CV di potenza a 3750 g/min e 300 Nm di coppia massima 1750 g/min. Il propulsore è abbinato al cambio automatico EAT8 a 8 marce e alla trazione anteriore.

Secondo quanto dichiarato dal marchio di Stellantis, la station wagon impiega 10,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 207 km/h. Le emissioni di CO2, invece, si attestano a 96 g/km.

La dotazione completa proposta dall’allestimento Allure Pack

L’allestimento Allure Pack offre una dotazione davvero completa per la nuova Peugeot 308 SW. In particolare, abbiamo sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema Visiopark con retrocamera a 180°, fari anteriori a LED con DRL a LED ad artiglio con luce continua, High Beam Assist, cerchi in lega Halong da 17“, parcheggio automatico, Air Quality System, quattro porte USB Type-C, servosterzo, caricatore wireless per smartphone compatibili, vetri posteriori oscurati, terminali di scarico cromati, luci diurne a LED, tergilunotto, climatizzatore automatico bizona con bocchette dell’aria posteriori, griglia frontale con inserti cromati, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, regolatore/limitatore di velocità programmabile, specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente con indicatori di direzione a LED integrati e maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria.

Non mancano poggiatesta per i sedili posteriori, cruise control adattivo con funzione Stop & Go, Driver Attention Alert, riconoscimento esteso dei cartelli stradali, ABS + AFU, sedili posteriori ribaltabili 40/20/40, Pack Visibilità, vari airbag, presa da 12V, volante regolabile in altezza e profondità, sistema ISOFIX per i sedili posteriori, Peugeot i-Cockpit con display head-up da 10” e schermo touch centrale da 10”, sedile del conducente con regolazione lombare, Active Lane Departure Warning, sistema Keyless Access & Start, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori sequenziali, sistema di assistenza alla partenza in salita, cinture di sicurezza con pretensionatori, selettore modalità di guida, frenata di emergenza automatica e freno di stazionamento elettrico.