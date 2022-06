Stellantis stringe un accordo con CTR per il litio delle sue auto elettriche

Stellantis ha sottoscritto un accordo di collaborazione pluriennale con CTR (Controlled Thermal Resources) per la fornitura di litio a basse emissioni per batterie, destinato alla produzione dei veicoli elettrici della sua galassia per il Nord America. Qui la holding olandese, nata dalla fusione tra i gruppi PSA e Fiat Chrysler Automobiles, punta al lancio di oltre 25 modelli BEV completamente nuovi entro il 2030.

Nell’ambito della partnership sono stati definiti nuovi parametri di sostenibilità per la filiera statunitense delle batterie. L’obiettivo è quello di accrescere la fornitura decarbonizzata di materie prime per le auto e gli altri mezzi a quattro ruote di nuova generazione. Il processo estrattivo e lavorativo del litio, nel quadro dell’intesa, prenderà forma con un metodo integrato a ciclo unico, di matrice green. Sarà eliminata la necessità di combustili fossili per l’alimentazione delle varie fasi, con evidenti benefici per l’ambiente, in termini di riduzione delle emissioni.

Stellantis guarda al futuro ecologico

L’accordo avrà una durata decennale. CTR, nell’ambito dello contratto siglato, fornirà fino a 25 mila tonnellate di idrossido di litio all’anno. Dovrebbero provenire dalla contea di Imperial, in California. Carlos Tacares (CEO di Stellantis) si esprime in questi termini: “Nella lotta contro il riscaldamento globale, il rafforzamento della filiera per i veicoli elettrici a batteria è assolutamente cruciale per sostenere le nostre ambizioni di elettrificazione”. Poi continua: “Ci stiamo garantendo una fornitura di litio rilevante, competitiva e a basse emissioni di carbonio da vari partner in tutto il mondo. Così saremo in grado di realizzare i nostri piani per la produzione di veicoli elettrici in modo responsabile”.

Grazie a questa collaborazione si decarbonizza ulteriormente la catena di approvvigionamento delle batterie, come evidenziato da Rod Colwell (CEO di CTR). Un modo per rendere ancora più sostenibile la produzione della automobili del gruppo Stellantis. La holding presieduta da John Elkann si sta muovendo molto bene sul fronte della riduzione dell’impatto ambientale dei suoi modelli.