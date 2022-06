Peugeot 308 Hybrid a 269 euro al mese con gli incentivi statali

Tramite il finanziamento I-Move Avantage Hybrid è possibile acquistare la nuova Peugeot 308 Hybrid 180 in allestimento Allure Pack al prezzo promozionale di 32.000 euro anziché 33.500 euro (prezzo di listino di 39.400 euro con IVA e messa su strada incluse e IPT, kit sicurezza, contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità esclusi).

La nuova promo tiene conto anche dei 2000 euro di incentivi statali senza rottamazione. In aggiunta, sono inclusi 12 mesi di ricariche pubbliche illimitate fornite da Free2Move eSolutions. L’anno di ricarica è utilizzabile solo sul veicolo acquistato e nel rispetto delle condizioni d’uso. Un utilizzo improprio superiore alla media di ricarica pubblica (circa 160 kWh al mese secondo il ciclo WLTP di una vettura elettrica) potrà comportare la sospensione del servizio per accertamenti sull’uso univoco dello stesso.

Peugeot 308 Hybrid: scopriamo tutti i dettagli sulla nuova promo con incentivi

Entrando più nello specifico, l’offerta prevede un anticipo di 7512 euro, 35 rate mensili da 269 euro e una rata finale di 20.492,69 euro (valore futuro garantito). L’imposta sostitutiva sul contratto è di 62,10 euro, le spese per la pratica di 350 euro, quelle di incasso mensili pari a 3,50 euro, l’importo totale del credito di 24.488,25 euro, quello totale dovuto di 29.098,95 euro, gli interessi di 4072,60 euro, il TAN fisso al 5,99% e il TAEG al 7,06%.

L’offerta prevede il servizio facoltativo Efficiency con estensione garanzia di un anno o 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata a 36 mesi/30.000 km pagando 24,19 euro al mese. La promozione è valida solo per i clienti privati, prevede una durata contrattuale di 36 mesi e 30.000 km e una scadenza fissata al 30 giugno 2022, solo presso le concessionarie Peugeot aderenti all’iniziativa, non è cumulabile con altre iniziative in corso ed è salvo approvazione da parte di Banca PSA Italia.

La nuova Peugeot 308 Hybrid 180 dispone del motore benzina PureTech 110 a quattro cilindri in linea da 1.6 litri capace di sviluppare 110 CV di potenza a 4250 g/min e 250 Nm di coppia massima a 1750 g/min.

È abbinato a un propulsore elettrico integrato nella trasmissione automatica a 8 marce che aggiunge 81 kW a 2500 g/min e 320 Nm tra 500 e 2500 g/min. In totale, quindi, la vettura riesce ad erogare 180 CV e 360 Nm.

La batteria da 12,4 kWh permette alla nuova 308 Hybrid 180 di guidare in modalità 100% elettrico fino a 59 km senza produrre emissioni. La batteria con raffreddamento a liquido supporta il caricatore di bordo di serie da 3,7 kW oppure quello opzionale da 7,4 kW. Nel primo caso impiega 7 ore e 5 minuti per ricaricarsi dallo 0% al 100% mentre nel secondo 1 ora e 55 minuti. Da riportare anche la presenza della trazione anteriore.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica francese, la Peugeot 308 Hybrid 180 impiega 7,6 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 225 km/h (135 km/h in modalità full electric).

Ecco tutte le caratteristiche offerte di serie dall’allestimento Allure Pack

L’allestimento Allure Pack prevede di serie sistema Air Quality, due porte USB posteriori, bocchette dell’aria condizionata posteriori, climatizzatore automatico bizona, regolatore/limitatore di velocità programmabile, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, servosterzo ad assistenza variabile, sistema Visiopark posteriore con visione a 180°, supporto Apple CarPlay e Android Auto, caricatore wireless per smartphone compatibili, cerchi in lega Halong da 17”, correttore assetto fari, fari anteriori a LED, DRL a LED ad artiglio, fanali posteriori a LED, griglia frontale con inserti cromati, High Beam Assist, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, kit di gonfiaggio pneumatici e maniglie delle portiere esterne in tinta con la carrozzeria.

Non mancano specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, riscaldabili e con regolazione elettrica e indicatori di direzione a LED integrati, tergilunotto, vetri posteriori oscurati e poggiabraccio centrale anteriore con vano portaoggetti e posteriore con passaggio sci, interni in misto TEP/tessuto, palette al volante, Peugeot i-Cockpit con display head-up da 10 pollici, i-toggles, presa da 12V, sedile conducente con regolazione lombare e in altezza, sedile passeggero anteriore e regolabile in altezza, specchietto retrovisore interno senza cornici, sedili posteriori ribaltabili 2/3 – 1/3, selettore modalità di guida, volante in pelle multifunzione con regolazione in altezza e profondità, preriscaldamento/condizionamento dell’abitacolo tramite l’app MyPeugeot e tantissimo altro ancora.