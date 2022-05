Peugeot e-Rifter: fino a 5000 euro di sconto grazie agli incentivi statali

Gli incentivi statali appena varati dal Governo italiano permettono di acquistare in promozione diversi veicoli 100% elettrici, fra cui il nuovo Peugeot e-Rifter, che rappresenta un’interessante opportunità per riscoprire il bello di una gita in compagnia con gli amici o la famiglia.

Ottimi vantaggi in fase di acquisto grazie all’incentivo statale che arriva a 5000 euro, ma anche una certa convenienza in termini di costi di utilizzo e sicuramente una nuova esperienza di viaggio per un veicolo che fa dall’accoglienza e della spaziosità a bordo delle caratteristiche apprezzate da clienti, a cui si aggiunge la maggiore accessibilità ai centri urbani grazie al propulsore full electric.

Peugeot e-Rifter: il nuovo multispazio elettrico è disponibile in promozione grazie agli incentivi statali

La vocazione da SUV del nuovo e-Rifter, unita alla motorizzazione elettrica, rappresenta una soluzione moderna e adatta a differenti esigenze, nel segno di una sostenibilità che guarda al futuro senza dimenticare il piacere di guida grazie all’assenza di rumore del motore, di vibrazioni, di odore e di emissioni e con una fluidità unica del panorama automobilistico.

La proposta di Peugeot nel settore delle auto votate allo spazio e alla versatilità risulta senz’altro molto interessante con il Peugeot e-Rifter. Rappresenta un modello quasi unico nel mercato, essendo un multispazio convocazione da SUV e dotato di motore elettrico in grado di rivestire il ruolo di perfetto compagno di viaggio nelle avventure quotidiane e nei weekend vissuti con famiglia o amici.

Nell’abitacolo dell’e-Rifter regna il piacere di guida in classe Peugeot grazie al posizionamento inferiore della batteria di trazione, a tutto vantaggio di un baricentro fatto per esaltare le doti dinamiche. Inoltre, è presente l’esclusivo Peugeot i-Cockpit che esalta ancora di più la sicurezza, il comfort e l’esperienza di guida.

Il multispazio a zero emissioni è disponibile in due diverse lunghezze: Standard da 4,4 metri oppure Long da 4,75 metri. Entrambe sono in grado di accogliere anche sette persone a bordo. Il Peugeot e-Rifter offre quindi uno spazio lounge che si presta ad essere sfruttato per il trasporto dei passeggeri e di tanti bagagli. La versione Long, ad esempio, offre un volume interno di carico di 1050 litri con configurazione cinque posti e di ben 4000 litri con la seconda fila e il sedile passeggero ripiegati.

Fino a 280 km di autonomia con una singola ricarica

I numerosi vani e le porte laterali scorrevoli favoriscono l’accesso a bordo oppure l’installazione dei seggiolini per bambini. Le ampie superfici vetrate aprono anche la via del buon umore, con la tanta luce che entra nell’abitacolo favorendo la visibilità sul paesaggio circostante. Che si tratta di trasportare la famiglia o gli amici, l’e-Rifter è pronto a sedurre con il suo look dinamico e avventuroso, coccolando gli occupanti con grande ariosità a bordo e una visibilità a tutta prova.

Con la rottamazione, gli incentivi sulle auto 100% elettriche arrivano fino a 5000 euro, rendendo ancora più conveniente il passaggio alla mobilità sostenibile. Ricordiamo che il multispazio viene fornito con una batteria di trazione da 50 kWh che garantisce fino a 280 km di autonomia con una singola ricarica.

Il sofisticato circuito di raffreddamento a liquido della batteria ne consente la ricarica anche da colonnine pubbliche in corrente continua a 100 kW, con il risultato di quasi 40 km per ogni cinque minuti di ricarica. Con soli 30 minuti è possibile raggiungere l’80% di energia a disposizione. Usando una wallbox da 7,4 kW, invece, bastano 7,5 ore per la ricarica.

Il Peugeot e-Rifter vanta poi la possibilità di gestire la programmazione della carica, concentrandola magari negli orari in cui l’energia costa meno. È presente anche il precondizionamento termico dell’abitacolo che permette di avere la temperatura ottimale ancora prima di salire a bordo, in inverno così come in estate, quando l’auto è collegata alla colonnina.

Accanto alla batteria è presente un motore elettrico da 136 CV di potenza e 260 Nm di coppia massima, erogati istantaneamente. Questi numeri permettono al veicolo elettrico di impiegare 11,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h. Tramite il selettore Drive Mode è possibile scegliere tre differenti modalità di guida chiamate Eco, Normal e Power.

Infine, il Peugeot e-Rifter ha un listino che parte da 31.700 euro al netto degli incentivi statali con rottamazione.