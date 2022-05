Jeep Compass: ecco le nuove promozioni con incentivi statali

La Jeep Compass è il C-SUV più venduto in assoluto in Italia ed è leader nel comparto LEV (veicoli a basse emissioni – Low Emission Vehicle), che comprende veicoli elettrici a batteria (Battery Electric Vehicle – BEV) e ibridi plug-in (PHEV), con la versione 4xe plug-in hybrid.

Grazie agli incentivi statali appena approvati, è ancora più semplice salire a bordo del SUV made in Italy, che si rivolge al cuore del mercato offrendo tutte le caratteristiche maggiormente apprezzate dai clienti europei.

Jeep Compass: il popolare C-SUV ora viene offerto anche con gli incentivi statali

La Compass, infatti, coniuga sostenibilità, tecnologia, stile, sicurezza e funzionalità, senza rinunciare alle rinomate capacità off-road dello storico marchio americano, una peculiarità affinata in oltre 80 anni di leadership della guida in fuoristrada.

Se la domanda è una pragmatica esigenza di mobilità o la voglia di affrontare emozionanti avventure quotidiane, la risposta è Jeep Compass. Propone un punto di equilibrio tra performance ed emozioni, razionalità dell’impiego e sogno di libertà e avventura, sempre all’insegna del motto “Go Anywhere, Do Anything”.

Il SUV di segmento C viene fornito con una gamma di efficienti motori ibridi plug-in (4xe), ibridi (e-Hybrid) e a combustione interna (tutti omologati Euro 6D Final), che possono beneficiare dell’incentivo statale di 2000 euro in caso di rottamazione di un’auto omologata in una classe inferiore a Euro 5 e detenuta da almeno 12 mesi.

La Jeep Compass 4xe, che vanta emissioni inferiori ai 60 g di CO2, rientra tra le vetture che godono di ulteriore contributo di 2000 euro anche senza rottamazione. Questo vuol dire che, scegliendo una Compass 4xe, l’incentivo può arrivare fino a 4000 euro. L’automobilista proiettato verso il futuro della mobilità ricerca anche un approccio flessibile, pratico e cucito sulla misura delle proprie necessità.

Per rispondere a esigenze sempre più evolute in termini di utilizzo, Jeep offre a tutti i suoi clienti delle formule innovative sviluppate in collaborazione con FCA Bank, la banca di Stellantis. Ad esempio, tramite la nuova proposta finanziaria Jeep Evo, è possibile scegliere la Jeep Compass 4xe in allestimento Longitude da 299 euro al mese con Easy Wallbox.

Jeep Evo consente anche di tenere o sostituire l’auto in relazione alla durata contrattuale scelta (fino a cinque anni) e offre il vantaggio aggiuntivo di poter decidere di sostituirla a una finestra annuale (a 13, 25, 37 o 49 mesi) in funzione della durata del contratto.

Il marchio 4xe rappresenta il nuovo 4×4 secondo Jeep ed è sinonimo di massima comfort e totale sicurezza in qualunque condizione ambientale, a zero emissioni e fino a 50 km di autonomia in modalità full electric con la stessa capacità off-road di sempre, quella che ha reso famosa Jeep in tutto il mondo.

Ci sono anche le versioni e-Hybrid e termica

Per quanto riguarda il segmento delle due ruote motrici, è possibile optare per la Jeep Compass e-Hybrid recentemente svelata. Propone un propulsore completamente elettrico disponibile all’avvio, quando si viaggia a basse velocità, alla velocità di crociera e nelle manovre di parcheggio. La Compass e-Hybrid in allestimento Longitude viene offerta a 249 euro al mese con quattro anni di garanzia (Mopar Maximum Care fino a quattro anni/160.000 km) a prezzo promozionato.

È possibile scegliere anche la versione 100% endotermica che prevede una versione aggiornata del motore diesel Multijet II da 1.6 litri che eroga 130 CV a 3750 g/min e 320 Nm di coppia massima a 1500 g/min, abbinato a un cambio manuale a 6 marce e alla trazione anteriore. In questo caso, l’allestimento Longitude viene proposto a 199 euro al mese con quattro anni di garanzia Mopar Maximum Care a prezzo scontato.