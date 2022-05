Fiat 500X Yacht Club Capri a 299 euro al mese con prima rata ad ottobre

Fino al 31 maggio 2022 è possibile sfruttare il finanziamento Contributo Prezzo proposto da FCA Bank per acquistare in promozione a 28.800 euro la nuova Fiat 500X Yacht Club Capri anziché 30.800 euro (32.800 euro in promozione e 36.800 euro come prezzo di listino).

L’offerta prevede 4000 euro di sconto per la rottamazione + 2000 euro di incentivi statali + 2000 euro in caso di finanziamento. Da precisare che è necessario rottamare un veicolo omologato fino a Euro 4 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi.

Fiat 500X Yacht Club Capri: ecco la promozione esclusiva valida fino al 31 maggio

Entrando più nel dettaglio, l’offerta prevede un anticipo di 7600 euro, 57 mensili di 298,67 euro (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro per ogni rata) e una rata finale di 11.488,37 euro (valore garantito futuro). L’importo totale del credito è di 21.818,14 euro e include spese istruttoria di 325 euro, bolli di 16 euro, identicode di 235 euro e Polizza Pneumatici di 42,14 euro.

Le spese di invio rendiconto periodico cartaceo sono di 3 euro, gli interessi di 6199,75 euro, l’importo totale dovuto di 28.231,89 euro (escluso anticipo), il TAN del 6,99% (fisso) e il TAEG dell’8,34%. L’offerta FCA Bank prevede una durata contrattuale di 61 mesi, il pagamento della prima rata a 150 giorni (quindi ad ottobre 2022) e una percorrenza massima di 75.000 km.

Solo in caso di restituzione del veicolo a scadenza contratto, verrà addebitato un costo di superamento dei km di 0,05 cent di euro per ogni km in più. Naturalmente, l’offerta è soggetta ad approvazione da parte di FCA Bank.

La Fiat 500X Yacht Club Capri in edizione speciale viene fornita con il motore benzina T4 a quattro cilindri in linea da 1.5 litri con tecnologia mild hybrid capace di sviluppare una potenza di 130 CV a 5250 g/min e 240 Nm di coppia massima a 1500 g/min. È abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico a doppia frizione a 7 marce con controllo elettronico.

Fiat sostiene che lo speciale SUV impiega 9,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 194 km/h. Il consumo di carburante nel ciclo misto è pari a 5,6 l/100 km mentre le emissioni di CO2 sono di 128 g/km.

Tutte le caratteristiche proposte di serie dalla versione speciale

La versione Yacht Club Capri prevede di serie impianto audio con sei altoparlanti, cruise control con limitatore di velocità, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori, servosterzo, sistema di assistenza alla partenza in salita, quadro strumenti con display a colori da 3.5 pollici, badge Yacht Club Capri su montante centrale e portellone posteriore, barre al tetto, cerchi in lega da 18”, correttore assetto fari, doppio terminale di scarico cromato, finiture color alluminio opaco, kit riparazione pneumatici Fix & Go, DRL a LED, luci targa a LED, modanature anteriore e posteriore in cromo satinato, paraurti in tinta con la carrozzeria, sensori crepuscolare e pioggia, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, spoiler posteriore, tergilunotto, vetri posteriori e lunotto oscurati e specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica, funzione riscaldamento, indicatori di direzione integrati e calotte in cromo satinato.

Non mancano prese d’aria anteriori in cromo satinato, maniglie delle portiere, modanatura frontale e modanatura portellone con finitura cromata, soglie sottoporta cromate con logo Yatching, bracciolo anteriore, comandi audio al volante, montati e cielo neri, sedile guidatore regolabile in altezza, sedile posteriore con schienale sdoppiato 60/40, tappetini specifici, tasche dietro ai sedili del guidatore e del passeggero anteriore, volante sportivo in techno pelle regolabile, ABS, vari airbag, Attention Assist, chiusura centralizzata, controllo elettronico della stabilità e della trazione, Autonomous City Brake, Intelligent Speed Assist, Lane Departure Warning, cinture di sicurezza con pretensionatori, riconoscimento dei cartelli stradali, freno di stazionamento elettrico, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, proiettori anteriori a LED, fari fendinebbia a LED, sistema di infotainment Uconnect con display touch da 7 pollici, supporto Apple CarPlay e Android Auto, navigatore, radio DAB e connettività Bluetooth.