Stellantis: le migliori offerte auto di maggio 2022

Le offerte auto pullulano a maggio in Italia! Per quanto riguarda Stellantis, i marchi del gruppo italo francese hanno in serbo tante invitanti promozioni. In parte ve le abbiamo già segnalate (nello specifico, per la Abarth 595, Alfa Romeo Giulia, Lancia Ypsilon, Fiat Panda, Peugeot 2008, Fiat Tipo, Jeep Renegade, Peugeot 3008). Come ben segnala la guida realizzata dalla Repubblica, in collaborazione con il portale Autoxy, ci sono, però, tante altre iniziative degne di nota. Scopriamole insieme.

Offerte auto, è un maggio di occasioni: le migliori promozioni del gruppo Stellantis garantite ai clienti italiani

In caso di permuta e rottamazione, la Fiat 500X Cult 1.0 120 CV Euro 6d è acquistabile a 19.500 euro, anziché 22.850 da listino, oppure a 17.500 euro con finanziamento. Quest’ultima auto prevede il pagamento in 36 rate da 179 euro al mese. L’anticipo ammonta a 4.450 euro, mentre la maxi rata finale a 9.877,09 euro.

Passiamo alla Fiat 500e. Il listino della versione Action parte da 27.300 euro, ma è possibile comprarla a 24.560 euro, solo con finanziamento di Fca Bank e noleggio MyFiat On-Demand. Il pacchetto si compone di un anticipo di 7.850 euro al mese, 36 rate da 199 euro al mese, più quella finale di 13.186,85 euro.

Il prezzo di listino di Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 160 CV, in allestimento Super Business, è pari a 55.200 euro. Che in promozione scende a 44.900 per le offerte auto di maggio. Aderendo alla formula di finanziamento il suv è ottenibile dietro un anticipo di 14.960 euro, 36 rate mensili da 349 euro, a cui si somma la maxi quota di 25.472,96 euro, pari al Valore Futuro Garantito.

Il DS 7 Crossback BlueHDi 130 Automatica Business ha un prezzo di listino di 40.900 euro, ma per le offerte auto di maggio 2022 può essere ordinato a 36.400 euro. In caso di permuta, si può avere con anticipo di 14.020 euro, 35 rate mensili da 248,93 euro e una maxi rata finale di 17.750,47 euro, denominata Valore Futuro Garantito.

Per concludere, la Citroën Ë-C4 Feel 136 Cv S&S ha un prezzo standard 36.400 euro, che per questo mese scende a 33.800 euro. Con finanziamento Simplydrive la spesa è di 32.300 e prevede un anticipo di 6 mila euro, 35 rate mensili da 350 euro e una maxi rata finale di € 15.515,50 (Valore Futuro Garantito).

