Peugeot 3008 a 349 euro al mese con finanziamento

Tra le auto in offerta nel mese di maggio per la Casa automobilistica del Leone c’è anche la Peugeot 3008, uno dei modelli più iconici del celebre marchio francese. Lungo tutto il mese in corso è, infatti, disponibile a condizioni vantaggiose.

Peugeot 3008 in offerta fino al 31 maggio 2022: termini e condizioni

Lo sport utility è una delle vetture in offerta in Italia. Fino al 31 maggio del 2022, il famoso veicolo del conglomerato Stellantis è proposto a condizioni agevolate, nella versione Allure Pack con motore Hybrid 225 e-EAT8. Dotato di cambio automatico, l’esemplare, disponibile in commercio a un prezzo di listino di 48 mila euro, è acquistabile a 42 mila euro, per uno sconto di ben 6 mila euro. Una cifra che si abbassa ancora di più con il finanziamento i-Move Avantage Hybrid, portato a 40.500 euro.

Il finanziamento di cui vi parliamo nel presente articolo prevede delle condizioni piuttosto allettanti e ora ve le andiamo a introdurre. Partiamo dalla somma da corrispondere in anticipo, pari a 8.797 euro. Ecco poi le rate mensili: 35 da 349 euro l’una. Infine, la maxi rata finale è di 25.654 euro. Complessivamente il credito concesso dall’azienda d’oltralpe è di 31.703.47 euro. Il corrispettivo da versare è di 37.013,63 euro, mentre gli interessi totali dovuti ammontano a 4.754,04 euro.

A ogni modo, quella appena illustrata non è l’unica promo per Peugeot 3008 in Italia fino al 31 maggio del 2022. Non vi abbiamo ancora parlato della formula accessibile per la versione Allure Pack con propulsore BlueHD 130 S&S, in abbinamento alla trasmissione automatica. Di norma venduto dietro una spesa di 37.200, nel corso dell’intero mese in corso può essere ordinata per 34.200 euro, che, in caso di finanziamento i-Move Avantage, scende a 33.200 euro.

Qui l’anticipo da riconoscere è di di 6.585 euro, le rate mensili rimangono 35 da 349 euro, mentre la maxi rata finale è di 19.845 euro. L’ammontare complessivo del credito è di 26.615,25 euro e l’importo totale da scucire è di 31.371,91 euro. Gli interessi sono in tutto pari a 4.213,25 euro. Per ulteriori delucidazioni e chiarimenti riguardo all’iniziativa si prega di consultare il sito ufficiale di Peugeot o, in alternativa, di recarsi direttamente in una concessionaria. Un operatore qualificato saprà senz’altro rispondere a eventuali dubbi e soddisfare curiosità.

