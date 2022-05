Jeep Renegade a 179 euro al mese con finanziamento

Uno dei punti di forza del gruppo Stellantis è dato dai numerosi marchi che contempla. Nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Groupe, il conglomerato italo francese vede tra i suoi modelli di maggior richiamo Jeep Renegade. Tra i veicoli più popolare nel nostro mercato, i dati di vendita sempre positivi attestano che non ha perso in alcun modo lo storico appeal. Per chi fosse interessato a comprarla è attiva una promozione in Italia.

Jeep Renegade: termini e condizioni della promozione di maggio 2022 del celeberrimo suv di Stellantis

La formula d’acquisto della Jeep Renegade oggi disponibile fa riferimento all’attuale entry level del portafoglio prodotti del marchio americano. Fino al 31 maggio 2022, infatti, la versione con motore 1.0 T3 da 120 cavalli con kit Longitude viene proposta a costi vantaggiosi.

La declinazione di Jeep Renegade, è fabbricata presso l’impianto produttivo di Melfi (in Basilicata). che di norma ha un prezzo di listino di 24.900 euro, lungo l’intero mese di maggio può essere ordinata a cifre scontate. L’ammontare da mettere sul piatto è di 20.400 euro, per uno sconto, quindi, di 4.500 euro.

In alternativa, è possibile assicurarsela a 18.900 euro, ma in tal caso solo con il finanziamento Jeep Excellence. Il piano più conveniente dipende, come al solito, dalle abitudini di acquisto, dalle capacità economiche e dalle esigenze personali.

La promo per chi decide di avvalersi del finanziamento dispone un anticipo pari a 4.708,69 euro ed una durata di 49 mesi, con la prima rata a 30 giorni. Pertanto, al cliente toccherà corrispondere 48 rate mensili da 179 euro l’una. Infine, per riscattare Jeep Renegade andrà riconosciuta una maxi rata di 9.570,70 euro, l’equivalente dal Valore Futuro Garantito.

L’importo globale del credito per ottenere Jeep Renegade è di 14.883,17 euro. Gli interessi sono di 3.111,53 euro, pertanto, tolto l’anticipo, il budget da stanziare per accaparrarsela è di 18.174,70 euro. Il TAN è del 6,19 per cento (fisso), mentre il TAEG è dell’8,46 per cento. Per info dettagliate sulle caratteristiche della vettura (dal design alla dotazione tecnologica, fino al motore) e del finanziamento consultare il sito ufficiale di Jeep. O, laddove si preferisca un contatto diretto con un operatore, si prega di recarsi nella concessionaria più vicina.

