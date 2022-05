Fiat Tipo a 179 euro al mese con finanziamento FCA Bank

Il futuro resta un enigma impossibile da decifrare. Sul conto della Fiat Tipo sono uscite parecchie indiscrezioni nelle ultime settimane. Tra chi sostiene avrà una nuova generazione e chi, al contrario, è ormai convinto che abbia i giorni contati. A prescindere da quali saranno gli sviluppi, la generazione attuale è una delle vetture più popolari e apprezzati tra quelle incluse nel portafoglio prodotti del maggiore Costruttore automobilistico della nostra penisola.

Fiat Tipo in offerta fino al 31 maggio 2022: i termini e le condizioni

Nonostante il Lingotto sia simbolo dell’Italia e degli italiani, l’esemplare esce dalle catene di montaggio dello stabilimento Tofas a Bursa, città della Turchia con oltre 3 milioni di abitanti. A proposito del veicolo, si mette ora in luce per una promozione davvero niente male. Fiat ha in serbo per il Belpaese delle condizioni favorevoli fino al 31 maggio 2022.

Difatti, lungo l’intero mese Fiat Tipo potrà essere ordinata aderendo a una formula vantaggiosa. Che prevede la corresponsione di rate da 179 euro ogni mese. L’iniziativa riguarda la versione 1.0 Euro 6d final da 100 cavalli ed è concessa solo previa permuta o rottamazione. Per questo non rappresenta una soluzione alla portata di chiunque. In cambio, bisogna privarsi della macchina già in possesso.

La Fiat Tipo è di norma in vendita a un prezzo di listino pari a 20.950 euro. Invece, grazie alla promozione già attiva, viene proposta a 18.250 euro. La cifra da porre in preventivo scende ulteriormente a 16.250 euro con finanziamento Contributo Prezzo dell’istituto di credito FCA Bank.

La formula inerente a Fiat Tipo stabilisce, in caso di finanziamento, che l’acquirente corrisponda un anticipo di 4.470 euro, 36 rate da 179 euro ogni mese e maxi rata finale residua di 7.967,91 euro, l’equivalente del Valore Futuro Garantito. La somma complessiva del credito ammonta a 12.111,55 euro, mentre gli interessi sono di 2.174,36 euro.

Dunque, al netto dell’anticipo, il costo della Fiat Tipo in offerta è di 14.420,91 euro. Come al solito, se desiderate ottenere maggiori delucidazioni in merito vi rimandiamo al sito ufficiale della Casa. Altrimenti, se preferite interfacciarvi di persona con un operatore, recatevi nella concessionaria a voi più vicina. Gli operatori del centro saranno ben lieti di spazzare via eventuali dubbi e soddisfare curiosità

