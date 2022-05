Peugeot 2008 a 189 euro euro al mese con finanziamento

Uno dei modelli più popolari del Leone per quanto riguarda il mercato italiano rimane ancora la Peugeot 2008. Le caratteristiche della vettura sono valse le “simpatie” di tanti. A proposito dell’esemplare c’è da registrare un’interessante iniziativa valida per tutto il mese di maggio nella nostra penisola. Andiamo, quindi, a scoprire quali sono i termini e le condizioni della promo attualmente attiva.

Prezzo scontato per Peugeot 2008 fino al 31 maggio: le tariffe e le condizioni di acquisto del suv francese, uno dei preferiti della Casa dagli italiani

Fino al prossimo 31 maggio la Peugeot 2008 è offerta a una cifra favorevole in versione Active Pack con propulsore benzina Puretech 100 S&S. Di norma, il veicolo ha un prezzo di listino pari a 24.450 euro, tuttavia nel corso del mese in corso è proposta a 22 mila euro. Che si riducono ancor più, a 21 mila euro, purché si scelga di comprarla tramite la formula di finanziamento i-Move Avantage.

Tra le best seller del brand ora appartenente al gruppo Stellantis, in virtù della fusione con Fiat Chrysler Automobiles, la Peugeot 2008 è ordinabile a tariffe allettanti. In particolare, sino al termine di maggio può essere ottenuta dietro il pagamento di 35 rate da 189 euro mensili. In via preliminare il cliente ha l’onere di corrispondere l’anticipo di 5.189 euro. Per lo sport utility del marchio d’oltralpe è, inoltre, prevista una maxi rata finale del valore di 13.053 euro. L’importo totale del credito riconosciuto dall’istituto è pari a 15.811,35 euro, mentre gli interessi ammontano a 2.625 euro.

Comunque, il motore benzina non è l’unica soluzione coperta dall’iniziativa del Costruttore. Difatti, la declinazione a trazione 100 per cento elettrica, vale a dire la e-2008, è altresì in promo per l’Italia. Parliamo dell’opzione Active Pack con unità a zero emissioni da 136 cavalli che, in condizioni “normali”, ha un prezzo di 40.500 euro. Fino al 31 maggio sarà commercializzata al prezzo scontato di 36.400 euro. Anche qui la somma da scucire si riduce qualora chi aderisca si avvale del finanziamento i-Move Avantage elettrici. In tal caso, va messa in preventivo una spesa di 34.900 euro. Nella fattispecie, l’anticipo è di 12.551 euro, le rate sempre 35 da 189 euro e la maxi rata finale di 20.302 euro. Gli interessi sono, invece, di 3.537,48 euro.

