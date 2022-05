Fiat Panda a 99 euro al mese con finanziamento

La nuova Fiat Panda Hybrid è protagonista di una allettante promo per tutto il mese di maggio 2022. Coloro che intendessero acquistare il celebre modello del Lingotto, da diversi anni best seller lungo la nostra penisola, avrà modo di beneficiare di condizioni meritevoli di assoluta considerazione. Andiamo allora a scoprire i termini previsti dalla principale Casa automobilistica italiana per la nuova Fiat Panda Hybrid.

Fiat Panda in promozione speciale fino al 31 maggio 2022: i termini del piano previsto dal Lingotto per l’imbattibile modello

Il rapporto qualità-prezzo del veicolo è da sempre uno dei suoi punti di forza. A fronte di un investimento contenuto l’affidabilità risulta notevole. Chi decide di concederla un’occasione sa già in partenza di non trovarsi deluso. L’esemplare disponibile a tariffe vantaggiose monta il propulsore 1.0 70 cv Hybrid che, per l’intero mese di maggio 2022, è proposto al prezzo di 12.950 euro nei nostri confini. Ricordiamo che il prezzo di listino ammonta a 15 mila euro.

Ma non finisce qui. Difatti, la somma da corrispondere si abbassa ancor più date certe premesse. Basta usufruire del finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank e la spesa scende a 10.950 euro.

Nel portale ufficiale del marchio guidato da Olivier François è illustrato pure un esempio di finanziamento per la nuova Fiat Panda Hybrid. Gli automobilisti interessati ad avvalersi della stuzzicante formula dovranno sborsare un anticipo di 3.920 euro. Quindi, le rate mensili saranno 36 da 99 euro l’una. La Rata Finale Residua è di 5.626,39 euro, pari al Valore Garantito Futuro. Calcolatrice alla mano, la cifra complessiva del credito sarà di 7.631,55 euro. Dunque, gli acquirenti dovranno pagare degli interessi pari a 1.432,84 euro. Al netto dell’anticipo, l’importo totale da versare è di 9.199,39 euro. Il TAEG è dell’11,67 per cento, mentre il TAN fisso è di 6,99 per cento.

Come di consueto in circostanze del genere, il piano promozionale stabilito da FCA Bank è soggetto ad approvazione. Ergo, per goderne servirà ottenere, in via preventiva, il benestare dell’ente creditizio della compagnia torinese. Per ulteriori delucidazioni riguardo ai termini della promo suggeriamo di consultare i canali ufficiali o di recarsi presso la più vicina concessionaria autorizzata dal brand. Un addetto saprà senza dubbio risolvere qualsiasi eventuale dubbio.

