Lancia Ypsilon UnYca a 139 euro al mese con finanziamento

La Lancia Ypsilon UnYca è la versione in edizione limitata dell’iconico modello della Casa piemontese, acquistabile esclusivamente online. A proposito della vettura del marchio guidato da Luca Napolitano, è disponibile un’offerta davvero allettante. Per tutto il mese di maggio la Lancia è, infatti, in promozione speciale. Pertanto, se l’acquisto è in programma non ci può davvero essere momento migliore, anche perché la proposta messa sul piatto scadrà fra meno di una decina di giorni.

Lancia Ypsilon UnYca: occasione speciale con FCA Bank fino al 14 maggio

Come sottolinea l’azienda stessa, è possibile ordinare ora la Ypsilon UnYca al prezzo di 12.550 euro euro, anziché di 14.300, ovvero il prezzo di listino. Il finanziamento, concesso da FCA Bank, sarà, tuttavia, disponibile fino al 14 maggio 2022. Dunque, è il caso di affrettarsi se le caratteristiche riscuotono il gradimento. Gli acquirenti desiderosi di mettersela in garage dovranno corrispondere un anticipo di 4.390 euro. In seguito, toccherà pagare 36 rate mensili da 139 euro l’una. Infine, per riscattare la Lancia Ypsilon UnYca e completare l’operazione sarà necessario il saldo della rata finale pari a 5.386,45 euro. Per la promo in questione, il TAN è del 6,85 per cento, mentre il TAEG è dell’11,18 per cento.

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, affinché il messaggio arrivi forte e chiaro: al momento l’offerta scade il 14 maggio 2022. Qualcosa di abbastanza inconsueto vista la politica di solito adottata dai vertici dei marchi del conglomerato italo francese, costituito dalla fusione tra FCA e PSA. Detto ciò, non possiamo nemmeno escludere l’estensione fino a fine mese. Del resto, non sarebbe la prima volta, essendo accaduto già in passato, a furor di popolo. Forse dipenderà proprio dal responso della potenziale clientela.

Ora facciamo un po’ di mente locale a proposito di questa particolare interpretazione di Lancia Ypsilon. Innanzitutto, la palette di colori prevede una e una sola nuance: Nero Vulcano metallizzato. Vale altrettanto in merito all’equipaggiamento e alla motorizzazione, Mild Hybrid.

Tra le peculiarità vi è la presenza di dettagli cromati grigio satinati sulla calandra, le maniglie e la griglia inferiore. Per concludere, in virtù di un accorto sottoscritto con il celebre servizio Spotify, sarà disponibile gratuitamente una playlist… unica.

