Alfa Romeo Giulia a 349 al mese con finanziamento

Almeno fino a questo punto il 2022 non è stato particolarmente foriero di soddisfazioni per Alfa Romeo Giulia. Mentre in rete si discute senza sosta della seconda generazione, prevista nel 2025, e del possibile cambio di segmento, l’attuale modello può essere ora acquistato a condizioni vantaggiosi.

Alfa Romeo Giulia a condizioni vantaggiose per l’intero mese di maggio: il piano di finanziamento di FCA Bank

La storica Casa automobilistica meneghina è in piena fase rinnovamento. Sebbene il programma sia di medio-lungo termine, qualcosa del nuovo corso lo abbiamo tuttora sott’occhio. Ci riferiamo alla Tonale, la cui Edizione Speciale uscirà a giugno, mentre solo a partire dal mese di ottobre sarà disponibile la versione top level.

Di che parliamo lo saprete: la PHEV da 275 cavalli complessivi, che sarà realizzata a partire dal mese di ottobre. Se parliamo, invece, di stretta attualità, i recenti dati di vendita attestano una eccessiva dipendenza al suv Stelvio. Ma permane comunque la fiducia in sviluppi positivi, anche nel segmento D. Una questione di storia così come di rinnovate ambizioni, grazie alla forza economica e commerciale del gruppo Stellantis, a cui il Biscione appartiene.

A proposito di Alfa Romeo Giulia, per tutto il mese di maggio il veicolo potrà essere acquistata in Italia a condizioni davvero allettanti. Nel dettaglio, la promozione consta in un con rate mensili da 349 euro.

L’offerta fa riferimento alla declinazione mossa da motore 2.2 Turbo Diesel da 160 CV con allestimento Super Business. Se di norma viene commercializzata a un prezzo di listino di 48.400, lungo l’intero mese in corso è ordinabile a 39.700 euro.

Chiunque fosse interessato ad aderire mediante il finanziamento di FCA Bank dovrà corrispondere 14.370 euro in anticipo. Il piano dura 37 mesi e la prima rata la si paga dopo 30 giorni. Dunque, una volta sborsata la prima tranche il cliente avrà da saldare 36 rate di 349 euro a mese. Il Valore Futuro Garantito di Alfa Romeo Giulia è lo stesso della Rata Finale Residua, ovvero di 19.899,72 euro. Insomma, per aggiudicarsela col pacchetto Super Business è previsto un importo totale del Credito di 29.303,96 euro. Gli interessi ammontano a 3.033,76 euro e, di conseguenza, la somma complessiva da corrispondere è di 32.472,72 euro (anticipo escluso).

