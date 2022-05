Abarth 595 a 249 euro al mese con finanziamento

Grazie al finanziamento FCA Bank, chiunque fosse interessato può acquistare la Abarth 595 in promozione. La nuova vettura è disponibile al prezzo scontato di 23 mila euro anziché di 26 mila euro (IPT e contributo PFU esclusi).

Abarth 595 in promozione con FCA Bank: la compatta sportiva è disponibile anche a rate

Nello specifico, l’offerta consiste in un anticipo di 4.480 euro, un contratto dalla durata di 49 mesi, 249 euro mensili in 48 rate (incluse spese incasso SEPA di 3,50 euro l’una) e quota finale di 9.733,03 euro (valore garantito futuro).

L’ammontare complesso concesso da FCA Bank per Abarth 595 è di 19.211,86 euro, comprensivo di: 325 euro di spese istruttoria; 235 euro di identicode; 115,86 euro di Polizza Pneumatici Plus; 16 euro di bolli. La cifra totale dovuta è di 21.747,03 euro (anticipo escluso), con 2.355,17 euro di interessi e 3 euro all’anno di spese di invio rendiconto cartaceo. Il TAN è del 3,95 per cento (fisso), mentre il TAEG è del 5,67 per cento.

Solo in caso di restituzione della Abarth 595 al termine del contratto, si addebiterà al cliente un costo di superamento di 5 cent di euro per ciascun chilometro ulteriore percorso rispetto al limite fissato di 60 mila km. Com’è ovvio, la promo FCA Bank è soggetta ad approvazione. Per presentare domanda c’è tempo fino al 31 maggio 2022. Una volta decorsi i 48 mesi indicati nel contratto, sarà consentito decide se tenere il veicolo, cambiarlo oppure restituirlo.

Nel pacchetto di serie proposto dalla nuova Abarth 595 si segnalano: controllo elettronico della stabilità e della trazione; volante rivestito in pelle con fondo piatto e mirino; sedili Abarth sportivi in tessuto nero con cuciture a rombi; cambio rivestito in pelle; doppio terminale di scarico sportivo cromato; fari a LED; cerchi in lega da 16”; sistema di infotainment Uconnect con touchscreen da 7 pollici; supporto Apple CarPlay e Android Auto; alzacristalli elettrici anteriori; servosterzo.

Sotto il cofano della Abarth 595 è montato il motore turbo benzina T-Jet a quattro cilindri in linea da 1.4 litri. Il propulsore è in grado di generare una potenza di 165 cavalli a 5.500 gir/min e 230 Nm di coppia motrice massima a 3.000 gir/min. È abbinato alla trazione anteriore e a una trasmissione manuale a 5 rapporti. Lo scatto da 0 a 100 richiede 7,3 secondi, mentre la velocità massima è di 218 km/h.

